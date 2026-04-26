Alicia Ariza 26 ABR 2026 - 10:46h.

Han sido detenidas tres personas por detención ilegal, estafa, falsificación de medios de pago y agresión sexual

Tres detenidos por agredir sexualmente y retener a una menor de 16 años en Tobarra, Albacete: la amenazaron con armas de fuego y la encerraron bajo llave

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HuelvaUna menor de 15 años ha sido liberada en Isla Cristina, Huelva, donde permanecía retenida en contra de su voluntad. Durante su cautiverio, la menor fue agredida sexualmente y obligada a cometer estafas telefónicas.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos autores de esta detención ilegal, a los que se les atribuyen delitos de estafas y falsificación de métodos de pago. A uno de ellos también se le imputa un delito de agresión sexual.

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Tutelada por la Junta de Andalucía

La menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección de la provincia de Sevilla, fue contactada por una mujer que había estado, hasta hacía poco tiempo, en ese mismo centro. Esta persona, junto a su pareja, logró convencer a la menor para que abandonara el centro sin conocimiento de sus responsables.

Tras haber sido incitada a abandonar el centro de protección de menores, la víctima fue trasladada a una vivienda de la localidad onubense de Isla Cristina, donde fue retenida contra su voluntad.

Los detenidos le retiraron el teléfono móvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada.

Estafas telefónicas

La adolescente de 15 años fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas y ropa. Durante el tiempo que estuvo retenida, fue agredida sexualmente en varias ocasiones por uno de sus secuestradores bajo amenazas y empleando la violencia.

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La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Custos-Tiscal', liberó a la menor, después de que la víctima consiguiera contactar con una amiga a quien facilitó datos relevantes acerca de su ubicación.

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Aunque inicialmente la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias; posteriormente, cuando se encontraba más segura y en compañía de las educadoras del centro, denunció los hechos.

Durante el registro domiciliario, los agentes intervinieron joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas.

Víctimas en situación de vulnerabilidad

La Guardia civil ha podido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas posteriormente para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de Guardia de Ayamonte.