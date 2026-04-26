La llave que deberías dejar de usar, por tu seguridad, según un cerrajero: "Cuanto antes las cambies, mejor"

Se trata de la cerradura de gorjas, identificable por la llave grande, de cuerpo alargado y con dientes en los laterales

¿Te están robando la luz de casa? Un electricista muestra cómo saber si somos víctimas de esta estafa

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Hay una llave que está en millones de hogares españoles, que reconoces de inmediato por sus característico aspecto, y que durante décadas fue símbolo de una puerta blindada segura. Hoy, según los cerrajeros, esa misma llave es una invitación abierta para los ladrones. La advertencia la ha popularizado Daniel Mateo, cerrajero de Zaragoza y creador de contenido conocido en redes sociales como @elcerrajerodetiktok.

En uno de sus vídeos más virales, con más de un millón de reproducciones, Daniel Mateo se pone delante de una puerta con este tipo de cerradura y demuestra en apenas segundos que no es tan segura como muchos creían. "Me da igual la marca que sea, se abren todas con muchísima facilidad", afirma. La conclusión es tajante: "Así que ya sabes, si tienes este tipo de llaves, sea la marca que sea, cuanto antes la cambies, mejor."

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¿Qué llave es esa exactamente?

Se trata de la cerradura de gorjas, identificable por la llave grande, de cuerpo alargado y con dientes en los laterales, las llamadas gorjas, en lugar de los cortes superiores característicos de los bombines modernos. El cerrajero de TikTok señala que "hace 30 años era de las mejores cerraduras", pero las técnicas de los ladrones han evolucionado hasta dejarla completamente obsoleta.

Esta llave al ser de gorjas no es vulnerable en cuanto al bumping, extracción o rotura, ya que no es de perfil europeo, pero sí es vulnerable en cuanto al ganzuado. El método del ganzuado es un método de robo rápido y sin hacer ruido.

La clave del problema está en que la ganzúa especial para gorjas ya no está restringida a cerrajeros profesionales. La Magic Key puede obtenerse fácilmente por internet. Hay tutoriales de cómo se tiene que utilizar y vídeos que demuestran lo sencillo que es y lo rápido y vulnerables que son en este tipo de cerraduras. Recientemente se ha desarrollado una técnica de apertura con una ganzúa especial para este tipo de puertas que consigue abrir todas las puertas de gorjas en pocos segundos, como si tuvieran la llave.

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El resultado es que, a efectos prácticos, un ladrón puede abrir este tipo de cerraduras con un simple destornillador y un poco de maña. Sin ruido. Sin forzar. Sin que nadie en el rellano note nada.

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Por qué esto importa ahora más que nunca

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior ha confirmado que los robos con fuerza en domicilios españoles están en aumento. Y aunque las técnicas de robo han evolucionado, el patrón preferido sigue siendo el que no deja huellas. Las aperturas mediante técnicas limpias, como bumping, impresión o ganzuado, son las técnicas de robo más frecuentes, hasta el punto de que dos de cada tres robos se producen con estos métodos. Ninguna de ellas deja evidencias claras. Eso significa que quien llega a casa y no encuentra nada roto puede tardar horas en darse cuenta de que ha sido víctima de un robo.

Un agravante adicional es el hecho de que a la hora de dar parte al seguro de hogar puede haber problemas, ya que al no producirse ningún daño ni haber evidencias en la puerta o cerradura, es posible que se pongan pegas y que el robo, en lugar de ser considerado como tal, pase a ser hurto o se quede en nada.

Qué recomienda el cerrajero en su lugar

Lo mejor que pueden hacer todas aquellas personas que tengan este tipo de cerradura es cambiarla por una cerradura de bombín de alta seguridad. No es necesario recurrir al cambio de puerta completo.

El cerrajero de TikTok recomienda cambiar el bombín por uno de alta gama, patentado y con llaves incopiables. En cuanto a seguridad, recomienda los bombines Keso 8000, Kaba Xpert Plus y M&C Cóndor. Respecto a las llaves incopiables, el bombín viene con una tarjeta de propiedad sin la que es imposible reproducirlas, por lo que siempre hay que llevarla.

También recomienda actualizar cada 5 o 6 años las cerraduras, ya que se van desarrollando herramientas para abrirlas y caen en manos de ladrones.