Zsolt Hegedús ha subido al escenario para realizar sus famosos movimientos frente al público

El conservador Péter Magyar asume el Gobierno de Hungría y promete "cambiar el sistema"

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El próximo ministro de Sanidad en Hungría, Zsolt Hegedús, ha sorprendido con su 'baile de la victoria' durante la toma de posesión de Péter Magyar. Hegedús dejó a todos atónitos y no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales. Y no es la primera vez que hace esto.

En la noche de las elecciones del pasado 12 de abril, Hegedús ya se volvió viral por otro baile muy parecido en el que también se puso a dar saltos y palmas cuando todos sus compañeros celebraban la victoria.

En esta ocasión, Zsolt Hegedús ha subido al escenario para realizar sus famosos movimientos: dando saltos, haciendo que toca la guitarra y animando a todo el mundo a bailar tras la victoria. Al final de su baile, el político ha comenzado a dar palmas con todo el público y se ha dirigido al resto de sus compañeros. Muchos se han acabado sumando a su momento de euforia y felicidad frente al público.

"Un nuevo capítulo" para Hungría

El primer ministro Péter Magyar aseguró el sábado que, con su victoria, se abre una nueva etapa para el país: "Los húngaros nos han dado la autoridad para poner fin a décadas de estancamiento, para abrir un nuevo capítulo, y aprenderemos a vivir como una sola nación de nuevo".

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La bandera de la Unión Europea ondeó de nuevo frente al edificio neogótico por primera vez en 12 años, marcando un cambio radical tras la política cada vez más prorrusa y antieuropea de Orbán. Magyar se comprometió a recuperar los activos estatales malversados y les ha dado a todos los políticos de Orbán un plazo hasta finales de mayo para dimitir.

Magyar recalcó que su primer objetivo será desbloquear más de 20.000 millones de dólares en fondos de la UE para reactivar la economía húngara y aumentar el gasto en áreas como la sanidad o la educación.