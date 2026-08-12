50 nombres con significados muy profundos

Marta Egea 12 AGO 2026 - 20:00h.

Los nombres con significado empiezan a ganar protagonismo entre los padres que buscan opciones bonitas, especiales y con una historia detrás

Duras críticas al nombre de la bebé recién nacida de Rodri Fuertes y Marta Castro: “No tienen perdón”

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MadridEscoger el nombre de un bebé es una decisión muy meditada por los futuros papás, es la primera decisión importante que se toma sobre el bebé que está a punto de nacer y que le acompañará durante toda su vida.

Para muchas familias, no es suficiente con que el nombre suene bonito o combine bien con los apellidos; también importa su significado, la historia que esconde y la emoción que despierta al pronunciarlo. Un nombre puede hablar de luz, fuerza, esperanza o sabiduría. Puede que por eso, los nombres con significados más profundos despierten cada vez más interés entre los futuros padres.

Nombres con significados profundos para niñas

Alma: en español hace referencia a la parte más íntima y esencial de una persona, pero también está relacionado con el latín almus que está vinculado a lo que alimenta, cuida o protege. Sofía: procede del griego y significa “sabiduría”. Es un nombre clásico y elegante con una mezcla de belleza, tradición y significado. Aurora: significa “amanecer” en latín y está vinculado a la diosa romana de la mañana. Es un nombre poético, clásico y muy visual. Iris: procede del griego y significa “arcoiris”. En la mitología griega, Iris era la mensajera de los dioses, asociada a la unión entre el cielo y la tierra. Valeria: tiene raíz latina y está relacionada con el verbo valere que significa estar fuerte, tener salud o ser valiente. Es un nombre que habla de fortaleza vital, resistencia y carácter. Luna: es un nombre ligado a la noche, a los ciclos, la intuición y la belleza serena. Es breve, dulce y muy evocador. Clara: viene del latín y significa “brillante” o “ilustre”. Evoca transparencia, luz y claridad interior. Vera: también viene del latín verus, que significa “verdadero”. En algunas tradiciones eslavas está relacionado con la fe, habla de autenticidad, confianza y verdad. Alba: significa “amanecer”, al igual que Aurora, está ligado a la primera luz del día, al comienzo y a la renovación. Selene: procede del griego y está vinculada a la luna. En la mitología clásica, Selene era la diosa lunar por lo que transmite misterio, belleza y calma. Nadia: suele interpretarse como “esperanza”, siendo dulce pero sin ser muy común. Helena: procede del griego y suele relacionarse con la luz, el resplandor o aquello que brilla. Amara: tiene varios orígenes posibles. En igbo se relaciona con la “gracia” y en sánscrito con lo “inmortal”. Alegría: nombre de origen cristiano que significa “la que irradia alegría o felicidad”. Atenea: diosa griega protectora de los atenienses, de la sabiduría, las guerras, la ciencia, la justicia, la artesanía o la habilidad y de la civilización. Briana: origen celta/irlandés, suele interpretarse como “noble”, “alta” o “exaltada”. Gaia: de origen griego, significa “tierra”. En la mitología griega es la personificación de la Tierra. Imanta: nombre de origen letón que está vinculado a la idea de “regalo maravilloso”. Minerva: nombre latino asociado a la diosa de la sabiduría, las artes y la estrategia. Maya: tiene varios orígenes, se suele vincular con la “ilusión” o “magia”, y está vinculada con fertilidad y la maternidad. Olimpia: tiene origen griego, significa “del Olimpo” o “que pertenece al monte Olimpo” donde los griegos celebraban sus competiciones. Salomé: de origen hebreo, procede del shalom y significa “paz”. Zoe: de origen griego, significa “vida”. Malika: de origen árabe, significa “reina”. Hilda: tiene origen germánico y significa “batalla” o “guerrera”.

Nombres con significados profundos para niño