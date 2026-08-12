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50 nombres con significados muy profundos

Hay desde opciones clásicas hasta más originales
Hay desde opciones clásicas hasta más originales. Freepik
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MadridEscoger el nombre de un bebé es una decisión muy meditada por los futuros papás, es la primera decisión importante que se toma sobre el bebé que está a punto de nacer y que le acompañará durante toda su vida.

Para muchas familias, no es suficiente con que el nombre suene bonito o combine bien con los apellidos; también importa su significado, la historia que esconde y la emoción que despierta al pronunciarlo. Un nombre puede hablar de luz, fuerza, esperanza o sabiduría. Puede que por eso, los nombres con significados más profundos despierten cada vez más interés entre los futuros padres.

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Nombres con significados profundos para niñas

  1. Alma: en español hace referencia a la parte más íntima y esencial de una persona, pero también está relacionado con el latín almus que está vinculado a lo que alimenta, cuida o protege.
  2. Sofía: procede del griego y significa “sabiduría”. Es un nombre clásico y elegante con una mezcla de belleza, tradición y significado.
  3. Aurora: significa “amanecer” en latín y está vinculado a la diosa romana de la mañana. Es un nombre poético, clásico y muy visual.
  4. Iris: procede del griego y significa “arcoiris”. En la mitología griega, Iris era la mensajera de los dioses, asociada a la unión entre el cielo y la tierra.
  5. Valeria: tiene raíz latina y está relacionada con el verbo valere que significa estar fuerte, tener salud o ser valiente. Es un nombre que habla de fortaleza vital, resistencia y carácter.
  6. Luna: es un nombre ligado a la noche, a los ciclos, la intuición y la belleza serena. Es breve, dulce y muy evocador.
  7. Clara: viene del latín y significa “brillante” o “ilustre”. Evoca transparencia, luz y claridad interior.
  8. Vera: también viene del latín verus, que significa “verdadero”. En algunas tradiciones eslavas está relacionado con la fe, habla de autenticidad, confianza y verdad.
  9. Alba: significa “amanecer”, al igual que Aurora, está ligado a la primera luz del día, al comienzo y a la renovación.
  10. Selene: procede del griego y está vinculada a la luna. En la mitología clásica, Selene era la diosa lunar por lo que transmite misterio, belleza y calma.
  11. Nadia: suele interpretarse como “esperanza”, siendo dulce pero sin ser muy común.
  12. Helena: procede del griego y suele relacionarse con la luz, el resplandor o aquello que brilla.
  13. Amara: tiene varios orígenes posibles. En igbo se relaciona con la “gracia” y en sánscrito con lo “inmortal”.
  14. Alegría: nombre de origen cristiano que significa “la que irradia alegría o felicidad”.
  15. Atenea: diosa griega protectora de los atenienses, de la sabiduría, las guerras, la ciencia, la justicia, la artesanía o la habilidad y de la civilización.
  16. Briana: origen celta/irlandés, suele interpretarse como “noble”, “alta” o “exaltada”.
  17. Gaia: de origen griego, significa “tierra”. En la mitología griega es la personificación de la Tierra.
  18. Imanta: nombre de origen letón que está vinculado a la idea de “regalo maravilloso”.
  19. Minerva: nombre latino asociado a la diosa de la sabiduría, las artes y la estrategia.
  20. Maya: tiene varios orígenes, se suele vincular con la “ilusión” o “magia”, y está vinculada con fertilidad y la maternidad.
  21. Olimpia: tiene origen griego, significa “del Olimpo” o “que pertenece al monte Olimpo” donde los griegos celebraban sus competiciones.
  22. Salomé: de origen hebreo, procede del shalom y significa “paz”.
  23. Zoe: de origen griego, significa “vida”.
  24. Malika: de origen árabe, significa “reina”.
  25. Hilda: tiene origen germánico y significa “batalla” o “guerrera”.

Nombres con significados profundos para niño

  1. Mateo: procede del hebreo y suele interpretarse como “regalo de Dios”, más allá de este sentido religioso, muchas familias lo leen como una forma de expresar que su hijo es un regalo esperado.
  2. Gabriel: también de origen hebreo, suele significar “hombre fuerte de Dios”. En distintas tradiciones religiosas aparece asociado al arcángel Gabriel, una figura protectora y con mucho mensaje.
  3. Leo: procede del latín y significa “león”. Es un nombre corto, pero asociado a la valentía, la nobleza, la protección y el liderazgo.
  4. Hugo: tiene raíces germánicas relacionadas con la menta, el pensamiento o el espíritu. Se vincula a la inteligencia y a la vida interior.
  5. Nahuel: tiene origen mapuche y significa “jaguar”. Es habitual en países como Argentina o Chile. Simboliza la fuerza, agilidad, misterio y conexión con la naturaleza.
  6. Noé: procede del hebreo y suele interpretarse como “descanso”. Está relacionado con la historia bíblica del arca y el diluvio, por lo que está vinculado a la protección y los nuevos comienzos.
  7. Elio: procede del griego helios, el sol. Se relaciona con la luz, la vitalidad y el calor.
  8. Isaac: tiene origen hebreo que significa “el que ríe”. Transmite felicidad, sorpresa y vida y tiene una lectura alegre, esperanzadora y muy humana.
  9. Félix: viene del latín y significa “feliz”, “afortunado” o “próspero”. Habla de buena suerte, alegría y plenitud.
  10. Saúl: procede del hebreo y se interpreta como “el deseado”. Su significado lo hace especialmente bonito para familias que viven la llegada de un bebé como algo muy esperado.
  11. Valentín: está relacionado con el latín valens, que significa “fuerte”, “sano” o “valiente”. Habla de fortaleza, salud y coraje.
  12. Darío: tiene origen persa y está asociado con la posesión del bien o con quien protege lo bueno.
  13. Adriano: de origen latino, significa “procedente de Hadria” o “del Adriático”.
  14. Apolo: nombre de origen griego asociado al dios de la luz, la música, la belleza, la profecía y las artes.
  15. Edan: suele vincularse al irlandés Aidan, “pequeño fuego” o al hebreo Edén, “deleite” o “lugar de placer”.
  16. Izan: suele relacionarse con el vasco y significa “ser” o “existir”.
  17. Iñaki: también de origen vasco, se asocia a Ignacio y se interpreta como “ardiente” o “de fuego”.
  18. Jairo: de origen hebreo, procede de Yair y significa “él ilumina”.
  19. Kenzo: de origen japonés, su significado puede interpretarse como “sabio”, “sano” o “creador”.
  20. Marcos: de origen latino, relacionado con Marte, está relacionado con la perseverancia y significa “hombre guerrero”.
  21. Noah: de origen hebreo, significa “descanso” o “reposo”.
  22. Teo: forma corta de Teodoro o Teófilo, puede interpretarse como “regalo de Dios” o “amigo de Dios”, dependiendo del nombre que proceda.
  23. Tiziano: de origen latino, vinculado al nombre Titus/Ticio, significa “el que es fuerte y grande”.
  24. Vito: de origen latino, relacionado con vita “vida”, aunque también se puede asociar al nombre romano Vitus.
  25. Zeus: de origen griego, asociado al dios supremo del Olimpo, dios del cielo y del trueno.
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