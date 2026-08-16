35 nombres rockeros para niña

Marta Egea 16 AGO 2026 - 11:00h.

Los nombres rockeros pueden venir de cantantes míticas o canciones inolvidables con opciones fáciles de llevar o más atrevidos

Duras críticas al nombre de la bebé recién nacida de Rodri Fuertes y Marta Castro: “No tienen perdón”

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MadridLos nombres de bebé también siguen modas, pero algunas tendencias tienen más actitud que otras. Frente a los nombres dulces, clásicos o inspirados en la naturaleza, hay una corriente que mira directamente a la música: nombres con aire rockero, personalidad fuerte y una historia detrás.

Algunos vienen de cantantes que cambiaron la forma de entender el escenario; otros nacen de canciones míticas; y otros, simplemente, tienen esa estética rebelde que encaja con guitarras eléctricas, cuero, flequillos despeinados y espíritu libre.

Escoger un nombre rockero para niña no quiere decir que haya que buscar algo extravagante o difícil de llevar. De hecho, muchas opciones son nombres perfectamente reconocibles. La clave está en encontrar el equilibrio. Un nombre rockero puede ser potente, pero también elegante, diferente, lleno de carácter pero que encaje en la vida cotidiana.

Nombres inspirados en grandes mujeres del rock

Janis: está inspirado en Janis Joplin, una de las voces más intensas y reconocibles de la historia del rock. Es un nombre breve, diferente y con muchísima fuerza.

está inspirado en Janis Joplin, una de las voces más intensas y reconocibles de la historia del rock. Es un nombre breve, diferente y con muchísima fuerza. Stevie: está inspirado en la voz de Fleetwood Mac que convirtió este nombre en sinónimo de misterio, flecos, botas y magnetismo escénico.

está inspirado en la voz de Fleetwood Mac que convirtió este nombre en sinónimo de misterio, flecos, botas y magnetismo escénico. Joan: Joan Jett es una de las grandes referencias del rock más rebelde. El nombre es sencillo, clásico en inglés y con una energía muy directa.

Joan Jett es una de las grandes referencias del rock más rebelde. El nombre es sencillo, clásico en inglés y con una energía muy directa. Patti: Patti Smith representa el lado más poético, punk y literario del rock. Es una opción con personalidad artística y aire underground.

Patti Smith representa el lado más poético, punk y literario del rock. Es una opción con personalidad artística y aire underground. Tina: una de las figuras más poderosas de la música popular y del rock ha sido Tina Turner. El nombre suena breve, fuerte y muy reconocible.

una de las figuras más poderosas de la música popular y del rock ha sido Tina Turner. El nombre suena breve, fuerte y muy reconocible. Debbie: está inspirado en Debbie Harry, vocalista de Blondie, convirtió este nombre en icono de new wave, punk, pop y actitud neoyorquina.

está inspirado en Debbie Harry, vocalista de Blondie, convirtió este nombre en icono de new wave, punk, pop y actitud neoyorquina. Grace: Grace Slick, cantante de Jefferson Airplane, le da a este nombre un aire psicodélico y setentero.

Grace Slick, cantante de Jefferson Airplane, le da a este nombre un aire psicodélico y setentero. Ann: la voz de Heart, Ann Wilson, es una referencia imprescindible del rock cantado por mujeres. Es corto y elegante.

la voz de Heart, Ann Wilson, es una referencia imprescindible del rock cantado por mujeres. Es corto y elegante. Nancy: este nombre está inspirado en la guitarrista de Heart, Nancy Wilson. Suena clásico, pero tiene alma de escenario.

este nombre está inspirado en la guitarrista de Heart, Nancy Wilson. Suena clásico, pero tiene alma de escenario. Lita: está inspirado en Lita Ford, la guitarrista de The Runaways y figura del hard rock, convierte este nombre en una opción breve, fuerte y muy rockera.

está inspirado en Lita Ford, la guitarrista de The Runaways y figura del hard rock, convierte este nombre en una opción breve, fuerte y muy rockera. Cherie: Cherrie Currie fue la vocalista de The Runaways. Este nombre tiene un aire francés, dulce y rebelde a la vez.

Cherrie Currie fue la vocalista de The Runaways. Este nombre tiene un aire francés, dulce y rebelde a la vez. Suzi: está inspirado en la pionera del rock con bajo, cuero y presencia escénica, Suzi Quatro. Es informal, divertido y con mucha energía.

está inspirado en la pionera del rock con bajo, cuero y presencia escénica, Suzi Quatro. Es informal, divertido y con mucha energía. Chrissie: está inspirado en Chrissie Hynde, de The Pretenders que aporta un aire de rock británico, independencia y elegancia callejera.

está inspirado en Chrissie Hynde, de The Pretenders que aporta un aire de rock británico, independencia y elegancia callejera. Courtney: Courtney Love convirtió este nombre en una referencia del rock alternativo de los noventa. Es fuerte, reconocible y con carácter.

Courtney Love convirtió este nombre en una referencia del rock alternativo de los noventa. Es fuerte, reconocible y con carácter. Shirley: este nombre está inspirado en la vocalista de Garbage, Shirley Manson, la cual le da este nombre a una estética noventera, oscura y sofisticada.

este nombre está inspirado en la vocalista de Garbage, Shirley Manson, la cual le da este nombre a una estética noventera, oscura y sofisticada. Hayley: la cantante de Paramore, representa el pop punk y el rock alternativo de una generación más reciente. Suena moderno y luminoso.

la cantante de Paramore, representa el pop punk y el rock alternativo de una generación más reciente. Suena moderno y luminoso. Alanis: Alanis Morissette marcó los noventa con una forma intensa y confesional de cantar. Este nombre es original, musical y con fuerza emocional.

Alanis Morissette marcó los noventa con una forma intensa y confesional de cantar. Este nombre es original, musical y con fuerza emocional. Avril: Avril Lavigne hizo que este nombre sonara a pop punk, skate, eyeliner negro y rebeldía adolescente.

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Nombres inspirados en canciones míticas