La edición de este año ha alcanzado cifras históricas al recibir 10.000 propuestas procedentes de 112 países

Los ganadores se anunciarán el próximo 8 de diciembre en una gala de premios que se celebrará en Londres, Reino Unido

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Desde cocodrilos y elefantes, hasta orangutanes y jirafas, los Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 ya tienen finalistas: más de 40 fotografías de animales salvajes que ya posan como auténticos modelos para un certamen que busca promover la conservación de la vida silvestre mediante el humor.

De entre las 10.000 propuestas procedentes de 112 países, la cifra más alta en la historia de los premios, solo 47 imágenes y nueve vídeos han pasado a la ronda final y compiten por ser los ganadores. Se trata de un certamen donde la creatividad juega un papel importante a la hora de captar el humor dentro de la vida salvaje.

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Los ganadores se anunciarán el próximo 8 de diciembre en una gala de premios que se celebrará en Londres, Reino Unido. Además, las fotografías finalistas formarán parte de una exposición gratuita en la galería de arte contemporáneo londinense Oxo, desde el 9 hasta el 13 de diciembre.

Encontrar el humor entre la vida silvestre

El certamen celebró su primera edición en el año 2015. "Lo que empezó como una pequeña iniciativa para crear conciencia sobre la conservación de la vida silvestre se ha convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos", explicó Tom Sullam, cofundador del concurso, en un comunicado recogido por la cadena 'CNN'.

"El concurso es ahora verdaderamente mundial y, más de una década después, queremos hacerlo aún más grande, divertido y de mayor alcance", añadió Sullam citado en el ya mencionado medio de comunicación. "Usamos el humor para despertar empatía hacia la vida silvestre, y esa empatía impulsa cambios positivos de conducta", añadió Sullam.