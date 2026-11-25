Pan Baobao es un leopardo de 19 años que reside en el zoológico chino Panzhihua y que se ha hecho viral por sus grandes dimensiones

El sobrepeso en mascotas sigue aumentando: muchos propietarios pasan por alto ciertas señales

Compartir







Pan Baobao es un leopardo de 19 años de China que se ha hecho viral, una vez más, por su obesidad. Hace unos años, los visitantes del zoológico Panzhihua indicaron a los cuidadores de este animal que parecía tener sobrepeso, por lo que decidieron someterle a una dieta.

En las imágenes del leopardo que se tomaron después de este cambio en su alimentación, se apreció notablemente su pérdida de peso pero, ahora que otros usuarios del zoo han vuelto a darse cuenta de que vuelve a tener una prominente barriga, los responsables del recinto han confirmado que no van a ponerle a dieta de nuevo porque, a su edad, esta medida podría ser más perjudicial que beneficiosa para su salud, según ha informado el periódico 'The Sun'.

Zhang Songwen, uno de sus cuidadores, ha afirmado: "No es que no estemos controlando su dieta, sino que se está haciendo mayor y ya no debería perder peso", para explicar por qué se ha tomado esta decisión.

PUEDE INTERESARTE Muere la famosa hipopótama Fiona después de tragarse un gorro que acabó en su recinto en el zoológico de Cincinnati, Ohio

"No hay motivos para preocuparse por el leopardo"

"En realidad, los animales son como las personas. A medida que envejecen, su piel se vuelve más flácida. En esta etapa, lo más importante es mantener su estado físico y velar por su salud. No solo deben comer lo suficiente, sino que también deben recibir una alimentación adecuada", ha añadido, según la misma publicación. Actualmente, el leopardo come más de 500 gramos de ternera al día y su dieta también incluye pollo para garantizar una alimentación equilibrada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque su barriga sigue llamando la atención de los visitantes, los trabajadores del zoológico aseguran que su peso apenas ha variado y que no tienen "motivos para preocuparse". De hecho, una reciente revisión veterinaria ha confirmado que Baobao se encuentra en buen estado de salud.

Los cuidadores tampoco quieren que su edad sea una excusa para dejar de moverse, por lo que siguen animándolo a recorrer su recinto y le han proporcionado una pelota de gran tamaño con la que puede jugar. De esta manera, intentan que mantenga cierta actividad física sin necesidad de volver a someterlo a un estricto programa de adelgazamiento.