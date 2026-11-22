Raquel Noya A Coruña, 22 NOV 2026 - 06:30h.

José Caridad dejó su empleo como analista informático en A Coruña para criar bueyes en Cerceda: hoy tiene 59 animales y apuesta por una carne prémium alimentada a base de pasto

Empezó desde cero, sin experiencia ni terrenos, y ahora quiere vender directamente su carne y ofrecer experiencias gastronómicas en su explotación

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José Caridad pasó de trabajar por cuenta ajena, frente a un ordenador, con un horario fijo, estabilidad económica y vacaciones remuneradas, a cuidar bueyes en una finca de 27 hectáreas en Cerceda, sin saber absolutamente nada del sector ni haber tenido contacto alguno con la ganadería, un salto muy llamativo que hoy celebra pero "con pinzas" ya que, "no es tan idílico como se ve en las redes", asegura.

Han pasado ya ocho años desde que se atrevió a dar ese giro radical a su vida, con el que buscaba algo que no encontraba en su empleo como analista informático: más libertad y una forma de vida diferente, y aunque no se arrepiente en absoluto de la decisión tomada, y hoy tiene su propia explotación con 59 bueyes, confiesa que el camino está siendo más difícil de lo que se imaginaba: “Empezamos de cero, sin terrenos, conocimientos ni máquinas y nos encontramos un sector con muchas dificultades y muchos intermediarios”, asegura.

José cuenta a Informativos Telecinco como empezó todo: “De vacas no sabía nada, pero de matemáticas sí”, recuerda. La oportunidad apareció casi por casualidad, en 2018, cuando decidió echar una mano a su suegro, que criaba algunos bueyes y necesitaba venderlos por problemas de salud.

El acuerdo era sencillo: José le ayudaría a engordar los animales y a encontrar compradores y después repartirían el dinero. Se puso en contacto con empresas del sector y restaurantes de distintos puntos de España hasta conseguir una operación que superó todas las expectativas.

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“Conseguimos venderlos por un precio muy superior a lo que estimaba mi suegro”, cuenta. Aquella experiencia le hizo plantearse que quizá podía ganarse la vida de otra manera: “Se me encendió una bombillita. Trabajaba en una oficina con un horario inflexible y buscaba un poco de libertad”, explica.

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Con las cuentas en la mano, pensó que podía repetir aquella fórmula y convertirla en una actividad rentable si multiplicaba las cabezas de ganado, y fue así como nació O Prego, el proyecto con el que decidió abandonar la informática y empezar desde cero entre animales en el campo.

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De cuatro hectáreas a 27 y una explotación con 59 bueyes

El salto no fue sencillo. José y su familia comenzaron sin terrenos propios, sin maquinaria y sin experiencia ganadera. Ocho años después, disponen de 27 hectáreas divididas en parcelas y mantienen 59 bueyes que pastan en los terrenos situados junto al lago de As Encrobas, en Cerceda.

Su modelo de producción apuesta por una crianza pausada, con el pasto como principal alimento. “El 95 % de lo que comen nuestros animales durante su vida es hierba verde”, explica.

Los animales llegan a la explotación con aproximadamente un año y medio y permanecen allí durante un ciclo de producción que puede prolongarse entre cuatro y cinco años. Mediante el pastoreo rotacional, van cambiando de parcela para aprovechar los recursos naturales y permitir que la vegetación se regenere.

Sobre el papel, el proceso es sencillo de explicar: “Estamos intentando conseguir la misma calidad de la carne de antes, de cuando los animales se criaban sin apenas cereales, sin prisa. Esa es la carne que de verdad identifica a Galicia”, defiende José.

La alimentación basada en hierba exige más tiempo y una planificación constante que la basada en cereales. Lo consiguen rotando el ganado a diario durante 8 meses para que paste en diferentes zonas. En la última etapa del año, los bueyes pasan unos meses estabulados o en el monte alimentándose a base de forraje obtenido y guardado durante la primavera.

Para este ganadero, el trabajo tiene también una repercusión sobre el entorno. El aprovechamiento de los pastos contribuye a mantener el paisaje y reducir la acumulación de vegetación, además de favorecer la prevención de incendios.

“En las redes parece idílico, pero no es tanto como parece”

La imagen de los animales pastando tranquilamente junto a un lago puede resultar bucólica, pero detrás hay mucho trabajo y problemas que resolver. José reconoce que cambiar la oficina por el campo no ha sido exactamente como imaginaba: “Cambié mi trabajo por una trampa. Es bonito, pero tiene sus dificultades”, admite.

La explotación requiere atención los 365 días del año y está condicionada por factores que no siempre se pueden controlar. “Cada año surgen problemas nuevos, nunca hay una constante. Puede ser una sequía, demasiada lluvia...”, explica. A ello se suma la dificultad para encontrar terrenos disponibles. En Galicia, el minifundismo, el abandono de fincas y la competencia del eucalipto complican el acceso a la superficie que necesita una explotación extensiva. De hecho, O Prego pasó de las cuatro hectáreas iniciales a las 27 actuales mediante la compra de terrenos.

José también ha tenido que aprender a gestionar una actividad que depende de la comercialización de un producto prémium y de intermediarios. Actualmente, toda la carne se vende a través de Okelan, una firma especializada en vacuno de alta gama vinculada al grupo vasco Gesalaga que distribuye a firmas de hostelería y restauración.

Del pasto a la mesa: su apuesta por la venta directa

El siguiente objetivo es conseguir que el consumidor pueda conocer de primera mano cómo se crían los animales y dónde se produce la carne que después llega a su plato. Para ello, han acondicionado un antiguo galpón de la finca como espacio gastronómico, con parrilla y cámaras de maduración, donde ya organizan pequeñas degustaciones.

Además, han solicitado los permisos necesarios para poder comercializar directamente sus productos y ofrecer experiencias gastronómicas en la propia explotación. La idea es que los visitantes puedan recorrer la finca y después degustar una hamburguesa o un chuletón de sus bueyes, o incluso llevarse la carne a casa.

“Ha llegado el momento de poner en valor los productos de aquí”, defiende José. Su apuesta pasa por recuperar una forma de producción tradicional, basada en la calidad y el aprovechamiento de los recursos locales, y conseguir que también sea económicamente viable.

“Hay que dar unos pasitos atrás y alimentar el ganado como antes, a base de pasto, y hacerlo rentable es lo que más cuesta”, explica. Considera que utilizar cereales permite acelerar el crecimiento de los animales, pero no ofrece el resultado que busca. “Con los cereales crecen mucho más rápido, pero la calidad no es la misma”, añade.

La informática, su herramienta para resolver problemas

Aunque dejó atrás su profesión, José no ha renunciado a los conocimientos que adquirió trabajando como analista informático. Al contrario, asegura que le han resultado fundamentales para sacar adelante la explotación.

“Soy analista informático y eso me ayuda a buscar soluciones a los problemas que van surgiendo, que no son pocos”, cuenta. Su capacidad para analizar situaciones y encontrar alternativas se ha convertido en una herramienta cotidiana. “Siempre estoy inventando cosas”, reconoce. Y lo resume con una frase: “Ser analista fue lo que me salvó”.

También encontró apoyo fuera de la explotación. La Fundación Juana de Vega, a través de su Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias, le ayudó a estudiar el mercado, analizar la competencia y dar forma a un modelo de negocio viable. “Tiene un programa de emprendimiento muy bueno y nos dio un impulso muy grande para darle forma al proyecto”, señala.

Ocho años después de aquella primera venta de bueyes que le hizo imaginar una vida diferente, José sigue defendiendo la decisión que tomó, aunque no oculte sus dificultades. Su objetivo es consolidar una explotación que apuesta por la crianza lenta, la calidad y la comercialización directa, demostrando (de paso) que cambiar de profesión exige una valentía que no todo el mundo posee.