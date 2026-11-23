Marta Egea 23 NOV 2026 - 20:00h.

El sobrepeso en perros y gatos puede avanzar poco a poco hasta pasar inadvertido, detectarlo a tiempo y establecer un plan puede prevenir futuros problemas

La normativa española es clara: un perro solo puede permanecer unas determinadas horas al día sin compañía

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MadridUn gato que cada vez tiene la barriga más redonda, un perro al que le cuesta encontrarle la cintura u otro que hace unos meses corría durante todo el paseo y ahora necesita parar antes. Son cambios que pueden producirse tan lentamente que terminamos acostumbrando a ellos.

El problema es que detrás de esa transformación puede encontrarse algo más que unos cuantos kilos de más. El sobrepeso y la obesidad se han convertido en unos de los principales problemas nutricionales de perros y gatos. El problema es que muchos responsables no perciben que su mascota pueda tener exceso de peso.

El peso de la báscula no lo cuenta todo

Uno de los errores más frecuentes consiste en fijarse únicamente en los kilos. Dos perros del mismo tamaño pueden presentar composiciones corporales diferentes. Además, la enorme variabilidad entre razas y cruces hace que establecer un supuesto peso ideal únicamente mediante una cifra pueda resultar complicado.

Los veterinarios utilizan herramientas como el Body Condition Score (BCS) o puntuación de condición corporal. Este es un sistema de nueve puntos, en el que una puntuación alrededor de 4-5 representa generalmente una condición corporal ideal, mientras que los valores superiores reflejan progresivamente un exceso de grasa.

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Las señales del sobrepeso en mascotas

Primera señal: cuesta encontrar las costillas

Una de las comprobaciones más sencillas puede hacerse colocando suavemente las manos en los costados. En un animal con una condición corporal adecuada, las costillas deberían poder palparse sin necesidad de ejercer una presión excesiva, aunque normalmente no tengan por qué resultar claramente visibles.

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Cuando existe una capa importante de grasa sobre ellas y tenemos que presionar para localizarlas, puede existir sobrepeso. Este detalle puede ser útil en perros y gatos de pelo abundante, ya que el pelaje puede esconder visualmente los cambios corporales. Un animal puede parecernos esponjoso hasta que lo tocamos.

Segunda señal: la cintura empieza a desaparecer

Mirar al animal desde arriba también proporciona información. En perros con una condición corporal adecuada debería distinguirse una cintura detrás de las costillas. En los gatos también se valora la silueta corporal, aunque su anatomía es distinta y debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, la presencia normal de la bolsa primordial abdominal.

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A medida que aumenta esa grasa abdominal, esa cintura se vuelve menos evidente. En puntuaciones elevadas de condición corporal, la silueta puede hacer prácticamente recta o redondeada. Vista de perfil, también se evalúa la denominada retracción abdominal: el abdomen debería elevarse desde la zona de las costillas hacia las patas traseras en lugar de formar una línea completamente redondeada hacia abajo.

Tercera señal: cada vez le cuesta más moverse

No todas las señales aparecen delante del comedero. Un perro que comienza a cansarse antes durante los paseos, muestra menos interés por correr, evita ciertas escaleras o necesita más esfuerzo para subir al sofá puede estar experimentando las consecuencias de un exceso de peso.

Las señales que pueden acompañar al sobrepeso pueden ser la dificultad para moverse, una menor disposición a jugar o hacer ejercicio y los problemas para subir escaleras o saltar sobre muebles.

En los gatos puede ser todavía más sencillo pasarlo por alto. Un felino que antes saltaba directamente a una superficie elevada puede empezar a buscar puntos intermedios o sencillamente dejar de subir. También puede jugar menos.

La dificultad está en que estos cambios no son exclusivos del sobrepeso. El dolor articular y otras enfermedades pueden producir comportamientos similares, por lo que un cambio evidente en la movilidad merece valoración veterinaria.

Cuando el gato ya no llega a ciertas partes de su cuerpo

Hay una señal especialmente interesante en los gatos: el aseo. Los felinos dedican una parte importante de su tiempo a limpiarse. Cuando aumenta demasiado su volumen corporal, pueden tener dificultades para llegar correctamente a algunas zonas, sobre todo la parte posterior del cuerpo, por lo que puede traducirse en un pelaje menos cuidado.

Esto tampoco quiere decir que todo gato con el pelo descuidado sea obeso. Hay otros factores como problemas dentales, dolor, artrosis, enfermedades sistémicas o edad avanzada también pueden reducir el acicalamiento. Pero cuando coincide con una silueta redondeada, costillas difíciles de palmar y menor actividad, es una pista que merece atención.

Los premios también son comida

Otro punto que suele pasar inadvertido son las calorías que no aparecen en el comedero principal. Premios durante el entrenamiento, restos de nuestra comida, snacks dentales, pequeñas recompensas repartidas por diferentes miembros de la familia o alimentos utilizados para administrar medicamentos pueden sumar una cantidad considerable.

Es un factor de riesgo que más del 10% de las calorías totales procedan de alimentos que no forman parte de una dieta completa y equilibrada, como premios o comida de mesa.

Además, después de la esterilización o castración pueden reducirse las necesidades energéticas, por lo que mantener exactamente las mismas cantidades de alimento puede favorecer una ganancia progresiva de peso en algunos animales.