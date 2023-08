El mensaje a Olga Carmona dedicado por su hermano: "Papá y todos los que te queremos estamos orgullosos de tu gesta"

A través de 'X', –la red social más conocida como Twitter–, Tomás Carmona ha impulsado a su hermana a seguir brillando, ensalzando su gesta y la de sus compañeras de selección: "Mi hermana, mi pequeña, mi melli. Me has demostrado ser una persona fuerte, perseverante y tenaz. No has parado hasta conseguir tu sueño. Papá y todos los que te queremos estamos orgullosos de tu gesta. Sigue brillando", ha escrito en un mensaje al que ha dado redifusión la propia sevillana, MVP de la final y campeona del mundo a los 23 años.