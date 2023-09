¿Quiénes son Mapi León y Patri Guijarro que han abandonado la concentración y renunciaron al Mundial?

Mapi León y Patri Guijarro han decidido dejar la concentración de la selección española de fútbol aunque han dicho estar junto a sus compañeras en este momento duro que atraviesan. Las dos jugadoras del FC Barcelona, que no fueron al Mundial y que han mantenido siempre su postura para reformar la RFEF, no disputarán los partidos contra Suecia y Suiza en los que están en juego la UEFA Nations League y la clasificación para los JJOO de París. El ministro de Deportes, Miquel Iceta, ha respetado su decisión y espera que se puedan reincorporar en el futuro destacando que no van a ser sancionadas.