Álvaro Morata, tras ser implicado por Fagioli en un negocio de reventa de relojes: "No tengo nada que ver"

"He visto la información que está saliendo sobre mí y quiero dejar en claro que lo único que he ayudado a Fagioli en estos años es darle consejos sobre su carrera, como amigo y persona con más experiencia que él. Nunca supe nada sobre su situación. Amo mucho a Nicoló y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas ni mentiras. Repito: Niego todas las informaciones que han salido porque son FALSAS. Gracias", ha puntualizado.