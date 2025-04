El tenista murciano ya dejó entrever su decisión ayer miércoles tras no haber mejorado como esperaba de esas molestias. De hecho, desde que llegó el pasado lunes a Madrid, y tras las últimas pruebas, no se ha ejercitado.

“El lunes me hago otra prueba para ver cómo ha evolucionado en esta semana y, a partir de ahí, cogeremos los tiempos que digamos. Ahí valoraremos cómo van a seguir los próximos días, las próximas semanas, cómo está mi cuerpo y, a partir de ahí, veremos. Yo creo que en un par de semanas o en una semana volveré a entrenar. Poco a poco, no quiero adelantarme a nada, no quiero dar nada por hecho. Yo creo que para Roland Garros estaremos seguro y vamos a intentar estar en Roma. Ese es el objetivo”.

Tras su decisión, no obstante, el oriundo de El Palmar ha señalado que no estar en el Mutua Madrid Open “es un palo muy duro ”, aunque asegura haberlo aceptado “bastante bien”.

“Al final, las cosas pasan por algo. Siempre digo que no hay mal que por bien no venga, y creo que eso es lo que hay que pensar. Me jode no poder jugar aquí en Madrid, delante de mis amigos, mi familia, pero habrán otros momentos. Volveré más fuerte y eso es lo que hay que seguir”, ha dicho, aseverando que no ha estado “anímicamente mal” porque lo ha “aceptado bien”.