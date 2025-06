La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, asegura que no saben plazos, pero la esperarán "sí o sí hasta el final"

Athenea del Castillo: "Estamos un poco tristes por Aitana, le deseamos una pronta recuperación, esperemos que esté bien lo antes posible"

Tristeza en el vestuario de la selección española femenina de fútbol a menos de una semana del inicio del Campeonato de Europa de selecciones 2025. La centrocampista del Barça Aitana Bonmatí está ingresada por una meningitis vírica sin plazos de recuperación. La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, asegura que no saben plazos, pero la esperarán "sí o sí hasta el final".

Fue la misma jugadora quien el viernes compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece viendo el amistoso de sus compañeras contra Japón en una cama de hospital con una vía puesta en el brazo izquierdo.

Montse Tomé: "No sabemos plazos"

En la rueda de prensa posterior al triunfo (3-1) sobre Japón en Butarque, Leganés (Madrid), la seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, fue preguntada por la imagen.

"Tuvo unas décimas la noche anterior del entrenamiento, durante el día no mejoró mucho, estaba cansada. Hoy el doctor la llevó a hacerse pruebas al hospital, todo salía bien y en la última prueba, ella me autoriza a decir esto, tiene una meningitis vírica", explicó el viernes.

"En principio está controlado, la palabra asusta, pero lo que me comunica el doctor es que está controlado, que va a estar ingresada, no sabemos plazos", añadió Tomé tras el último partido antes del debut en el Europeo contra Portugal el jueves 3 de julio.

Tomé insistió en que, de momento, la presencia de la doble Balón de Oro, es duda, aunque sin duda la esperarían hasta el final. "Aitana es una jugadora importantísima, la vamos a esperar sí o sí hasta el final. No tengo más información", afirmó.

"No nos han dicho plazos, no podemos dar información sobre eso. Transmito lo que me ha dicho el doctor, lo que Aitana ha autorizado. Hay que tener paciencia, pero está controlado. No puedo decir nada de plazos", zanjó.

Tristeza en el vestuario

También algunas de sus compañeras se refirieron a la situación de Aitana Bonmatí tras el encuentro contra Japón y la mandaron todo su ánimo y cariño, deseándola una pronta recuperación.

La delantera Athenea del Castillo confesó la tristeza del vestuario al conocer el ingreso hospitalario de su compañera. "Estamos un poco tristes por Aitana, le deseamos una pronta recuperación, esperemos que esté bien lo antes posible", dijo la jugadora del Real Madrid, que cerró el triunfo contra Japón con un gran disparo a la escuadra.

"Me lo han comunicado al salir del vestuario. Que esté tranquila, que es muy importante para nosotras y que la estaremos esperando con los brazos abiertos. Es una de nuestras mejores jugadoras, no la voy a descubrir yo, lo importante es que se recupere bien. El equipo la va a esperar y vamos a estar con ella", expresó.

Claudia Pina también aseguró haberse enterado momentos antes: “Nos lo acaban de comunicar también. Así que nada, esperarla con los brazos abiertos y que se recupere lo antes posible para poder estar con nosotros".

"Yo no sabía absolutamente nada; sabía que estaba mala y nada más, y me acabo de enterar ahora mismo", reiteró la culé.

En este sentido, e independientemente de esté como esté, la definió como una de las mejores jugadoras del mundo y afirmó que la esperarán el tiempo que haga falta de cara a la EURO.

Del mismo modo, Vicky López señaló que se había enterado momentos antes: "Yo hasta hace un rato no lo sabía. Pero bueno, pues desearle una pronta recuperación y mucho ánimo y la esperamos".

"Todas sabemos el potencial que tiene Aitana, hay que esperarla hasta el último minuto y muchísimo ánimo, de corazón”, expresó.