Los especialistas en las artes marciales mixtas subrayan la importancia de saber controlar el combate y dominar la lucha tanto en pie como en el suelo

Las MMA (siglas de Mixed Martial Arts o Artes Marciales Mixtas, en español), –de las que podremos disfrutar en el nuevo reality de Mediaset Infinity, 'Warrior Games', presentado por Marina Rivers–, engloban una modalidad de técnicas de múltiples disciplinas de artes marciales y deportes de combate. Entre ellas, hay cuatro que específicamente son consideradas como sus pilares fundamentales, a partir de los cuales sentar las bases imprescindibles para dominar la pelea tanto en el intercambio de golpes cara a cara como en el intercambio de agarres y técnicas de inmovilizaciones desde el suelo.

Aunque todo arte marcial contribuye a la victoria en las MMA, existe cierto consenso en que el Jiu-jitsu, el Muay Thai, la lucha libre y el boxeo constituyen cuatro disciplinas básicas que deberían ser dominadas para lograr finalizar un combate de forma exitosa.

El Jiu-jitsu, arte marcial clave

El Jiu-Jitsu, también denominado ‘el arte suave’ o ‘arte flexible’, es originario de Japón y engloba técnicas que ponen especial énfasis en las luxaciones, los lanzamientos y estrangulamientos, dado que era practicado antiguamente por los guerreros clásicos japoneses para hacer frente a otros combatientes samuráis con armadura.

En la actualidad, el Jiu-jitsu ha sido también profesionalizado en Brasil, con una gran influencia en la disciplina, que prioriza las técnicas de sumisión sobre los golpes.

Por su propio origen, este arte marcial pone especial énfasis en la técnica por encima de la fuerza bruta, lo que permite que un oponente más pequeño pueda reducir a uno más grande o más fuerte mediante una correcta aplicación de los movimientos. Palancas, estrangulaciones y luxaciones son fundamentales para este objetivo, por lo que cuando el combate se lleva al suelo, el Jiu-jitsu puede ser determinante.

No en vano, el campeón hispanogeorgiano Ilia Topuria es uno de los grandes representantes de este arte marcial, entre otros, con numerosas victorias por sumisión.

De hecho, en distintas entrevistas, al ser preguntado por las peleas que a veces se producen fuera del octógono, en la calle, ha reconocido que el Jiu-Jitsu es una de las mejores disciplinas para aprender porque en la mayoría de las situaciones “todo el mundo acaba abrazado” o con las peleas en el suelo.

El Muay Thai, otro de los cuatro pilares fundamentales de las MMA

Por otra parte, el Muay Thai es otra de las artes marciales predilectas para muchos luchadores de MMA. Denominada también ‘El arte de las ocho extremidades’ o ‘boxeo tailandés’, prioriza el empleo de técnicas de golpeo que combinan los puños, los pies, las rodillas y los codos, incorporando además barridos y sujeciones para golpear.

Heredera del Muay Boran, ‘boxeo ancestral’ tailandés, su técnica también es muy importante a nivel defensivo, haciendo también de las piernas un baluarte. Por ello, la potencia y la resistencia física, así como la capacidad de absorber impactos, es trascendental para este arte marcial.

La lucha libre

Junto al Jiu-Jitsu, la lucha libre también es considerada por muchos como un arte marcial clave para conseguir el dominio y el control de la pelea tanto en el suelo como de pie. De hecho, entre las características principales de quienes dominan sus técnicas está la capacidad de determinar dónde se desarrolla el combate, tratando de manejarlo a su conveniencia.

Focalizando el control del espacio y el ritmo de la pelea, se considera fundamental en el curso de la pelea para dar la vuelta a una situación desfavorable. Por ejemplo, llevando un combate al suelo cuando se está en inferioridad de pie en el intercambio de golpes.

Boxeo

El arte marcial por excelencia del intercambio de puñetazos y la lucha en pie, como no podía ser de otra forma, cierra el bloque de los cuatro pilares fundamentales en las MMA. Su técnica no solo engloba, no obstante, el lanzamiento de golpes efectivos y certeros, sino que es también trascendental para saber esquivar los ataques, gestionar las distancias, moverse por el octógono y desgastar al rival.

El famoso juego de pies del boxeo, así como el uso de los ángulos y la optimización del golpeo, puede ser clave para la victoria, al igual que la habilidad para mantener una buena guardia.

Otras artes marciales de las MMA

Más allá de estas cuatro, en las MMA muchos luchadores amplían sus movimientos incorporando otras artes marciales como la lucha grecorromana; el kick boxing; el Judo, Kárate, Taekwondo o Sambo, entre otras.

