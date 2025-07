Imponiéndose a China y Bielorrusia, la deportista catalana se ha consagrado como una de las estrellas del Mundial de Singapur 2025

"Estoy que no me lo creo”, confiesa, tras conquistar la medalla de oro

Iris Tió Casas acaba de convertirse en una de las estrellas del Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur. La deportista catalana, de solo 22 años, ha hecho historia después de convertirse en el primer oro de la historia para un solo femenino español en natación sincronizada.

Imponiéndose a China y Bielorrusia, después del bronce en solo técnico y en equipo libre, la oriunda de Barcelona ha marcado un auténtico hito en su deporte, convirtiéndose, con este oro y esta tercera medalla, en una de las grandes sensaciones de la competición.

Para dar al equipo nacional su primera presea dorada en el Mundial de Singapur, Isabel Tió logró vencer a la china Huyan Xu y a la bielorrusa Vasilina Khandoshka.

Lo hizo al ritmo de ‘Hymne à l’amour’, de Céline Dion, con una nota de 245.1913, puntuando 112.9000 en la impresión artística y 132.2913 en la ejecución, la barcelonesa ha conquistado la cima en el solo femenino de natación sincronizada, logrando una hazaña que grandes e históricas deportistas como Ona Carbonell, Gemma Mengual o Andrea Fuentes no pudieron conseguir anteriormente.

El primer título individual para España en la disciplina de solo libre

Firmando una hazaña histórica, Isabel Tió expresaba su felicidad y su incredulidad tras el logro recién conquistado: “Estoy supercontenta, casi que no me lo creo, en una nube de emociones, llorando, como en shock. Es la primera vez que España ha ganado una medalla de oro en Solo en un Mundial, o sea que estoy que no me lo creo”, declaraba, en palabras a la Real Federación Española de Natación.

Su conquista, tal como señalaba, supone el primer título individual para el país en esta disciplina; un triunfo que ha querido celebrar dando también las gracias a todo su equipo.

"Quiero agradecer a mis entrenadoras porque sin ellas esto no hubiera sido posible. Somos el mejor equipo del mundo, estamos defendiendo a muerte nuestro trabajo aquí y nos llega el apoyo, gracias por seguirnos” ha dicho.

Además, ha reconocido que al salir la puntuación de China se había quedado impactada porque su deportista “es muy buena” y “la bielorrusa tenía mucha dificultad”. Sin embargo, sobreponiéndose a sus rivales, ha sido ella quien se ha alzado con el oro, “una medalla histórica” ante la que ha recalcado que se siente “feliz” y “orgullosa”.

Iris Tió, un presente que ya es brillante y un futuro más que prometedor

Con solo 22 años, Iris Tió brilla ya en la natación sincronizada y promete traer más grandes alegrías para España. En los Mundiales de Singapur, con sus tres medallas, termina de consolidar al combinado nacional como referente internacional.

Para llegar a lo más alto, la joven catalana se inició desde muy pronto en el mundo de la natación sincronizada, entrenando diariamente desde los nueve años.

Desde el Club de Natación Kallípolis, fue creciendo y mejorando hasta participar en distintos campeonatos europeos, como del de Belgrado, en categoría junior, donde en 2017 obtuvo dos medallas de bronce en dúo libre y rutina combinada.

Más tarde, en 2018, fue campeona de España en solitario técnico y libre, en el Centro Mundial-86 de Madrid.

Tras participar en el Campeonato de Europa de Natación de 2021 en Budapest y en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, que le sirvieron para seguir creciendo, en los Juegos Olímpicos de París 2024 logró el bronce en la prueba de equipo.

En total, entre los años 2022 y 2025, en el Campeonato Mundial de Natación ganó nueve medallas, así como otras nueve en el Campeonato Europeo de Natación entre 2021 y este año.

También en los Juegos Europeos de Cracovia logró dos medallas, siendo ahora, en el Mundial de Singapur 2025, cuando se ha coronado como primera española en ser campeona del mundo en solo libre.

Respecto a lo que resta de prueba, además, se ha mostrado esperanzada en lograr todavía más medallas: "Somos el mejor equipo del mundo, estamos defendiéndolo a muerte en este Mundial. Que nos siga la gente, nos llega mucho su amor... Muchas gracias por seguirnos", ha declarado, dirigiéndose a la afición.

