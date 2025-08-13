El tenista de El Palmar se enfrentará al italiano Luca Nardi en octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati tras vencer a Hamad Medjedovic

CincinnatiCarlos Alcaraz, que este jueves 14 de agosto tiene una cita con el italiano Luca Nardi en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinatti tras imponerse en su último partido al serbio Hamad Medjedovic (4-6; 4-6), no ha dudado en acordarse una vez más de su tierra natal a la hora de bromear sobre el calor que están sufriendo en la ciudad del estado estadounidense de Ohio, impulsado sobre todo por los altos porcentajes de humedad.

“Soy de Murcia y en Murcia hace mucho calor en verano”, ha recordado en una entrevista, en la que señala que en pleno partido intenta recordar que está acostumbrado al calor y no debe afectarle en su juego.

Carlos Alcaraz no teme a las condiciones de Cincinnati

“A veces los tenistas (con el calor) solo nos enfocamos en nosotros mismos. Simplemente pensamos que estamos teniendo problemas con el calor y con el sol y te sientes mal… Y a veces te olvidas del rival, que también está teniendo problemas o incluso más problemas que tú”, señala en una entrevista para Tennis Channel.

“Yo intento pensar en el rival también y en tratar de convertirlo en una batalla, que sea duro. Yo soy de Murcia y en Murcia hace mucho calor en el verano, así que intento decirme que tengo que acostumbrarme (al calor de Cincinnati) porque estoy acostumbrado (al calor de Murcia). Intento que no me afecte a mí y a mi juego”, señala.

Varios tenistas atendidos por las altas temperaturas en el Masters 1.000

No en vano, en el Masters 1.000 de Cincinnati el calor y la humedad se están erigiendo protagonistas, con varios tenistas atendidos por esta situación especialmente en los partidos que se juegan a primera hora de la tarde.

Así, el francés Arthur Rinderknech acabó retirándose el lunes por el calor en su partido ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, mientras la día siguiente el argentino Francisco Comesaña fue atendido por la misma razón durante su duelo contra el estadounidense Reilly Opelka.

Carlos Alcaraz, a octavos de final contra Luca Nardi

Por su parte, Alcaraz se deshizo del serbio Hamad Medjedovic tras saltar a la pista con 32 grados y un 54% de humedad.

En la P&G Center Court, Medjedovic mostró pronto que pretendía ser una amenaza con sus servicios, pegando dura a la bola y jugándosela varias veces con el segundo saque, pero el oriundo de El Palmar se acabó imponiendo por 4-6 y 4-6 en una hora y 34 minutos.

Ahora, Alcaraz se medirá a Luca Nardi, número 98 en el ranking ATP, en los octavos de final.