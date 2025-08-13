"Simplemente decepcionada porque conmigo no había una claridad en el mensaje y esto es real", ha manifestado, apuntando a la RFEF

Bonmatí, Putellas y Caldentey lideran la lista de seis españolas candidatas al Balón de Oro

Compartir







Montse Tomé, exseleccionadora de España de fútbol femenino después de que la Real Federación Española de Fútbol decidiese no renovar su contrato, ha apuntado al "entorno difícil en estos últimos años" que la ha rodeado y ha asegurado que "ha habido mucho conflicto" en su camino junto a la RFEF hasta conocerse que será remplazada por Sonia Bermúdez.

Sin ambages, la asturiana se ha mostrado "decepcionada por cómo ha sucedido todo" y ha lamentado que no ha tenido "por parte de la Federación" la "claridad en el mensaje" que sentía o esperaba. "Son cosas que pasan en el fútbol y hay que seguir evolucionando. He pasado siete años maravillosos, estos dos últimos me han dado un crecimiento brutal, he disfrutado mucho y eso es lo que me llevo", ha valorado, buscando lo positivo tras su marcha forzada.

Montse Tomé apunta a "un entorno difícil" en los últimos años

De igual modo, en una entrevista para El Larguero' de la Cadena SER, ha insistido en que "ha habido un entorno difícil en estos últimos años y ahí ha habido mucho conflicto", lo que señala que a veces hace también complejo que se ponga todo en valor.

"Lo que sí creo es que desde que yo estoy aquí y desde el principio he notado que sobre todo las preguntas de periodistas siempre iban encaminadas en una dirección que sentía que no entendía el porqué. Era no sé si lo que la gente demandaba, pero bueno, ha habido muchísimas cosas positivas en estos dos años, y antes también", ha matizado.

"Lo que sí siento es que hemos tratado de evolucionar en nuestra manera de ser, en nuestro juego. Hemos conseguido hacerlo y no sé si esto ha sido una transición positiva que puede ayudar a que ahora pues empiece mejor todo", añadió.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Mi sensación ahora es que estoy tranquila por el trabajo y que hay que asimilar la decisión y avanzar. Hay horizontes por delante, hay futuro, y la verdad tengo ganas de crecer, de seguir evolucionando en este mundo que me apasiona", ha aseverado Tomé.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Montse Tomé, sobre la polémica con Jenni Hermoso: "Una selección no es de una, dos o tres jugadoras"

Preguntada sobre si el rifirrafe con Jenni Hermoso podría haber influido en su despido, la exseleccionadora ha contestado: "No quiero pensar eso porque es que mi cabeza, o sea, mi manera de trabajar, mi manera de ser, no contempla eso. Siento que esto tiene que ser profesional, considero que lo es y que es una opinión de una jugadora, da igual el nombre que tenga", ha apostillado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Una de las cosas que hemos tratado de hacer desde que hemos entrado, en mi caso yo porque lo siento así, es que una selección no es de una, dos o tres jugadoras; no, es una selección, es de 23 cuando vienen 23 y otras 23 cuando viene otra convocatoria", ha recalcado.

"Mi naturalidad ha sido gestionar desde esa igualdad, dentro de que cada una es diferente, pero a todas haciéndolas partícipes de que forman parte de un equipo que es España y que un día estás y mañana no estás dependiendo el rendimiento y las decisiones que tomemos. Y ahí tiene que haber un absoluto respeto, independientemente de cómo te llames, y esto es como lo hemos tratado de implementar nosotros", ha enfatizado Tomé.

A este respecto, ha revelado cómo se había sentido en la primera rueda de prensa sin Hermoso en su convocatoria. "Me pareció raro, sinceramente, y me pareció aprendizaje. Pero yo cuando salía de ahí decía: 'He venido aquí a explicar por qué no convocamos a una jugadora'. No entendía, no entendía. Pero independientemente de eso, desde que a mí me nombran seleccionadora, me dejan actuar de manera profesional bajo mis criterios deportivos y nadie nunca me dice 'trae aquí a esta o a la otra'", ha aseverado.

"Sí me han comentado mis agentes que se hablaba de eso, pero en ningún momento a mí me hacen ver. Porque Rafa (Louzán) siempre me ha transmitido confianza y cariño. Cada vez que antes de ser presidente me demandaba ir a Galicia a acciones del Comité de Entrenadores, he estado. Siempre ha tenido conmigo una relación buena", ha asegurado al respecto.

"Y siento que me ha validado a nivel profesional en el sentido de que me ha transmitido esa confianza para poder ejercer mi trabajo bien y que esas palabras él me las ha dado. Por lo que sea, ha cambiado de opinión. Esto yo no lo sé, no lo controlo. Parte de su equipo de trabajo puede ser que quisieran otra cosa y al final esto es lo que ha pasado", ha teorizado.

"Yo confío en mí y creo que ahí están los datos para saber cómo hemos hecho el trabajo. Los demás profesionales no los voy a valorar sin saber cuál es su trabajo. Y sí que Sarina Wiegman me parece una gran entrenadora, así como lo transmito. Y vuelvo a decir, no tengo rencor sobre nadie. Creo que he tenido mucha suerte de poder dirigir estos dos años y estar siete años en la Federación. Estoy agradecida", ha sobrayado.

Montse Tomé denuncia que "no había una claridad en el mensaje" en la RFEF

"Simplemente decepcionada porque conmigo no había una claridad en el mensaje y esto es real. Y siempre he sentido la confianza del presidente, que es el que manda en esta institución tan grande donde hay grandísimos profesionales. Y esto es así como yo lo he sentido para poder trabajar con confianza. Si hace tres meses se pensaba que Montse ya no iba a estar, no hubiera pasado nada por decírmelo con total naturalidad. Porque entiendo que hay ciclos, entiendo que hay gente nueva que quiera cambiar y esto es normal", aludió a Reyes Bellver.

"También mis agentes se hubieran movido en otros horizontes que tuvimos y lo hemos dejado aparte. Tenía absoluta confianza para poder continuar y esto es así", ha apostillado. Después ha negado sentirse arrepentida "de nada". "He podido ser yo, he podido tomar mis decisiones desde el conocimiento, desde el trabajo y, sobre todo, desde el sentimiento. En los partidos, cuando he tenido que tomar decisiones cambiando a jugadoras, lo he hecho pensando en lo mejor para la selección", ha afirmado.

"Y he intentado realizar las convocatorias, o hemos intentado, creyendo que era lo mejor para España y desde el profesionalismo absoluto, por el que amo y respeto este deporte", agregó. "Mis agentes sí que están valorando y reactivando opciones. En mi cabeza, lo primero, ayer estuve viendo cosas de otros emprendedores, ver fútbol para avanzar y esperar a que salga algo que podamos coger", ha reconocido.

"M energía va a estar puesta en eso y, sobre todo, desear éxitos a la selección, a este equipo, a estas jugadoras, al nuevo 'staff' que llega y agradecerles todos estos siete años a toda la gente que ha podido trabajar conmigo, a medios de comunicación, al equipo de comunicación de la Federación, que se ha aportado siempre conmigo brutal, servicios médicos, viajes... Bueno, ha sido un aprendizaje cada día, y mi equipo de trabajo más cercano con el que hemos debatido, hemos puesto ahí toda la información. Yo creo que es lo que me llevo", ha zanjado.