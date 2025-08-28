"La decisión está diseñada para mejorar la experiencia global del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas", defiende la UEFA

El organismo, además, introduce un nuevo cambio que pretende limitar la repetición de partidos entre los mismos equpos

La UEFA, anunciando lo que se considera un cambio histórico, ha informado de que la final de la próxima Champions será a las 18:00 horas, en lugar de las 21:00, la tradicional hora en la que se disputaba la noche más mágica de la Liga de Campeones. Será la ciudad de Budapest, en Hungría, la que como sede para este 2026 acoja esta novedad, que además trae consigo otro cambio como la norma que va a determinar que ningún encuentro entre los mismos equipos pueda repetirse en la misma competición con el mismo equipo local durante tres temporadas consecutivas.

Según ha explicado el organismo, la medida del cambio de hora de la final "está diseñada para mejorar la experiencia global del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones, al tiempo que se obtienen varios beneficios tangibles".

"El objetivo es hacer del día del partido una experiencia para todos los que quieran formar parte de la emoción, creando al mismo tiempo un ambiente acogedor que facilite a las familias y a los niños asistir al partido de fútbol de clubes más importante de la temporada", defiende la UEFA en un comunicado.

El horario busca ampliar la audiencia y el impacto económico de la final de la Liga de Campeones

De este modo, argumentan que el cambio de horario supondrá para los aficionados que se desplacen un mejor acceso al transporte público --especialmente después del partido-- y un viaje de vuelta del estadio más seguro y cómodo. Por su parte, para las ciudades anfitrionas, impulsará el impacto económico positivo del acontecimiento al ofrecer a los aficionados la posibilidad de continuar sus celebraciones, arrancando también antes con las actividades previas al partido.

De igual modo, la nueva hora del inicio del partido también coincide con una ventana de retransmisión más accesible, lo que ayudará a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a atraer a los espectadores más jóvenes.

Frente a ello, no obstante, la decisión no deja de generar opiniones diversas y dispares entre los aficionados, que ven cómo este cambio afecta a lo que ya era una tradición.

Aleksander Ceferin defiende los cambios implementados en la Champions

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha señalado que con este cambio, están priorizando "la experiencia de los aficionados". "La final de la Liga de Campeones de la UEFA es el punto álgido de la temporada futbolística, y la nueva hora de comienzo la hará aún más accesible, inclusiva e impactante para todos los implicados", añadió.

Del mismo modo, Ceferin ha apuntado que mientras que el comienzo a las 21:00 horas es "adecuado para los partidos entre semana", un comienzo más temprano un sábado para la final significa "un final más temprano", por lo que ofrece a los aficionados la oportunidad de "disfrutar del resto de la noche".

Limitaciones a la repetición de partidos entre equipos en Champions

Por otro lado, también se introduce la nueva norma que pretende limitar la repetición de partidos. De conformidad con el párrafo 16.03 del reglamento de la UEFA Champions League, el Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA ha añadido una condición añadida al sorteo para la temporada 2026/2027: que ningún encuentro entre los mismos equipos podrá repetirse en la misma competición con el mismo equipo local durante tres temporadas consecutivas.

Según indica Marca, esto supone que si equipos que ya se enfrentaron en la fase liguera de la Champions en la temporada 2024/25 vuelven a enfrentarse, con el mismo equipo local, en la fase liguera de esta temporada 2025/26, no podrán enfrentarse con el mismo equipo local en la 2026/27, si bien sí podrían hacerlo en el estadio del otro equipo.