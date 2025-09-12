Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que se hizo mundialmente famosa tras convertirse en 'La Novia del Mundial' de 2010 en Sudáfrica, debuta como comentarista de fútbol en televisión.

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) confirmó que la modelo Larisa Riquelme cuenta con el registro oficial de la marca “La Novia del Mundial”

Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que se hizo mundialmente famosa tras convertirse en 'La Novia del Mundial' de 2010 en Sudáfrica, ha debutado como comentarista de fútbol en televisión.

"Ayer viví uno de esos momentos que quedan guardados en el alma. Al salir de la cancha me encontré con tanta gente esperándome… entre abrazos, sonrisas y hasta lágrimas. Ese cariño sincero es el mayor regalo que me llevo de Lima y del Perú. Gracias por hacerme sentir tan querida, tan en casa. No tengo palabras para describir lo que siento, solo gratitud infinita. ¡Los llevo en mi corazón para siempre!", compartió con sus más de 2,2 millones de seguidores en Instagram.

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) confirmó que la modelo Larisa Riquelme cuenta con el registro oficial de la marca “La Novia del Mundial”. El certificado, que figura con el número 601.618, incluye el monograma “LR” acompañado de una corona, su nombre completo y el eslogan que la hizo famosa durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Algunos no han entendido este registro pero Larissa los explica en x.

"No entiendo por qué tanto escándalo porque registré mi marca. Una marca con la que me hice conocida a nivel mundial. ¿Qué es lo que realmente les molesta? Es algo que me gané con esfuerzo, sin buscarlo, sin autodenominarme. ¿Por qué debería ceder un título que me llevó a cumplir uno de mis mayores sueños y que hasta hoy me sigue dando frutos? Siempre que hago algo molesta, siempre se cuestiona. ¿Será que tanta envidia me tienen que no son capaces de luchar por lo suyo y cumplir sus propios sueños? Yo no me meto con nadie, no busco dañar a nadie, ni le hago mal a nadie. Entonces, ¿por qué todo lo que hago genera tanta incomodidad? No pueden aceptar que una persona progrese, que cada día demuestre su valor y su trabajo sin tener que pisar a los demás…!" Larisa Riquelme rememoró el momento que la catapultó a la fama en el Mundial de Sudáfrica 2010. Aclaró que, contrario a lo que muchos piensan, ella no se encontraba en Sudáfrica, sino en Paraguay, realizando una cobertura previa para la TV. La foto que la convirtió en ícono fue captada por el fotógrafo Jorge Sáenz durante el partido Paraguay–Italia. “Hasta hoy día me pregunto qué tuvo esa imagen para causar tanto revuelo, era un simple celular”, expresó.

