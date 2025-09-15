El sueco, de 25 años, ha mejorado la marca en catorce centímetros desde que le quitase el récord mundial en 2014 al francés Renaud Lavillenie

Su supremacía es inalcanzable: 14 récords en 5 años

El atleta sueco Armand Duplantis volvió, una vez más, a acaparar los focos en una gran cita internacional y logró como era previsto el oro en el salto con pértiga de los Mundiales de Atletismo al Aire Libre de Tokio y lo hizo además con un nuevo récord del mundo, al superar el listón en los 6.30 metros.

'Mondo' Duplantis continúa demostrando que parece no tener límites y en el Estadio Olímpico de la capital japonesa batió la plusmarca mundial por decimocuarta ocasión en su carrera para colocarla en los 6.30 metros, menos de un mes de haberla puesto en 6.29.

De este modo, el escandinavo, de 25 años, ha mejorado la marca en catorce centímetros desde que le quitase el récord mundial en 2014 al francés Renaud Lavillenie con un salto, en pista cubierta, de 6.17. la cuarta vez que lo consigue en este 2025 y después de un concurso de mucho nivel.

Duplantis fue superando sin problemas todas las alturas y se aseguró su tercer oro mundialista consecutiva al superar los 6.15 metros a la primera, distancia que no pudo alcanzar el competitivo atleta griego Emmanouil Karalis, que le quiso presionar tratando de salta, sin éxito, 6.20.

El heleno, que sufrió para pasar los 5.95, fue plata con 6.00 metros, mientras que el australiano Kurtis Marschall fue bronce con 5.95 y resultando vencedor en el empate ante el estadounidense Sam Kendricks en una final en la que por primera vez, siete participantes superaron 5.90 metros o más.

Duplantis, por su parte, se fue directo a por el récord del mundo. Falló en su primer intento, pero en el segundo dejó claro que lo tenía en sus piernas y en su técnica. En el tercero, pese a un ligero contacto, la barra quiso mantenerse en su sitio para presenciar otra gesta del sueco. "Es mejor de lo que podría haber imaginado. Es increíble poder ofrecerles este récord mundial. El público estaba muy animado. Muchas gracias. Estoy muy feliz", aseguró Duplantis.

En cuanto al resto de campeones del mundo de la jornada, el tanzano Alphonce Simbu hizo historia para su país al llevarse el oro en el maratón masculino por un escaso margen de tres centésimas sobre el alemán Amanal Petros y con un tiempo de 2:09:48. El italiano Iliass Aouani se hizo con el bronce, a sólo cinco segundos.

El neozelandés Geordie Beamish se coronó campeón del mundo en los 3.000 metros obstáculos y la suiza Ditaji Kambundji en los 100 metros vallas, mientras que en el otro concurso del día, el de martillo femenino, el oro fue para la canadiense Camryn Rogers con 80.51 metros, la mejor marca del año.