La Vuelta concluyó su 90ª edición este domingo en Madrid con Jonas Vingegaard, el ganador celebrando sobre una caja con el número 1 pintado por fuera

La Vuelta terminó de forma abrupta este domingo en Madrid a causa de las protestas por el genocidio palestino en Gaza, que interrumpieron las calles por dónde debía circular el pelotón. Ha sido una 90ª edición marcada por la movilización contra la presencia del equipo de Israel Premier Tech en la competición, y que ha obligado a improvisar un podio a toda prisa en un aparcamiento: Jonas Vingegaard posó, sobre unas neveras portátiles, en las que dibujaron con los números 1º, 2º y 3º que le quitó el glamur, aunque no las ganas de celebrar.

El escenario se organizó a toda prisa en el aparcamiento del alojamiento en el Hotel Marriott situado cerca del aeropuerto de Barajas para que los ciclistas recibieran las medallas que se entregaron ellos mismos tras las tres semanas de competición. Entre risas y champán celebraron el portugués Joao Almeida, segundo clasificado y Thomas Pidcock, que ha terminado en tercera posición, tras 21 etapas de pedal.

El pelotón de La Vuelta se baja de las bicis en el Palacio Real

Pocas horas antes, La Vuelta en las proximidades del Palacio Real, los manifestantes propalestinos interrumpieron el paso del pelotón y los ciclistas se bajaron de las bicis. Sobre todo, porque entre Atocha, Callao y Cibeles había miles de personas preparadas para protestar, que lanzaron las vallas sobre la vía impidiendo el paso de los participantes en la competición deportiva.

Los organizadores de La Vuelta han lamentado las protestas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid y felicitaron al vencedor de la ronda española, el danés Jonas Vingegaard.

La situación en Madrid provocó las cargas policiales de los agentes antidisturbios ante el bloqueo de las vías y el lanzamiento de botellas en la meta de la etapa final a su paso por la capital, que más allá del podio improvisado y la interrupción, se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos.