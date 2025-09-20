Gala Balón de Oro 2025: tres futbolistas españoles, entre la lista de 30 candidatos

Los tres españoles que aspiran al Balón de Oro 2025 son Lamine Yamal, favorito junto a Ousmane Dembélé, Pedri y Fabián Ruiz

Aitana Bonmatí, Balón de Oro en las dos últimas ediciones, y Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022, entre las seis españolas nominadas

El catalán Lamine Yamal, el canario Pedro González, Pedri, y el sevillano Fabián Ruiz son los tres futbolistas españoles que figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2025, una lista dominada por el Paris Saint-Germain (PSG), vigente campeón de Europa, con nueve nombres y que no contiene ningún antiguo vencedor.

Con cuatro jugadores, el Barça es el segundo conjunto con más representantes en la lista de nominados al prestigioso trofeo que será entregado este lunes, 22 de septiembre, en una gala en París, puesto que también figuran el polaco Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha.

El club azulgrana, ganador de la Liga, la Copa y la Supercopa de España, se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones y también opta al premio de mejor equipo del año, además de haber colado a su técnico, Hansi Flick, en la lista de postulantes al Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del curso. No obstante, el alemán lo tiene complicado porque todo apunta a Luis Enrique, que dirige al PSG.

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, favoritos

Lamine Yamal es uno de los dos principales candidatos, junto con el francés Ousmane Dembélé (PSG). El atacante de 18 años, natural de Esplugas de Llobregat (Barcelona), defenderá también su Trofeo Raymond Kopa a mejor jugador sub-21, un galardón en el que nadie ha repetido hasta ahora.

Su compañero Pedri, de 22 años, se encuentra entre los nominados por segundo año tras haber quedado en el puesto 24 en 2021. A sus 36 años, Lewandowski es candidato por novena vez, después de haber sido segundo en 2021, mientras que Raphinha aparece entre los 30 finalistas por primera vez.

Por otra parte, el Real Madrid cuenta con tres nombres: el brasileño Vinicius y el inglés Jude Bellingham, segundo y tercero en 2024, y el francés Kylian Mbappé, que tiene sus opciones gracias a la Bota de Oro conseguida la pasada temporada. El ex del PSG fue tercero en 2023.

España, con tres, tiene los mismos representantes que Portugal (Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha), mientras que Inglaterra tiene cuatro (Bellingan, Harry Kane, Declan Rice y Cole Palmer) al igual que Francia (Dembélé, Mbappé, Desiré Doué y Michael Olise).

Seis españolas en la lista de candidatas

Aitana Bonmatí, que conquistó el Balón de Oro en las dos últimas ediciones, Alexia Putellas, vencedora en 2021 y 2022, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro y Claudia Pina figuran en una lista de 30 candidatas dominada por las inglesas, campeonas de Europa.

La nómina incluye también el retorno de la veterana brasileña Marta, de 39 años, cuarta en 2018, y la primera nominación de su compatriota Amanda Gutierres, gracias a su triunfo en la Copa América celebrada este verano.

La victoria en la Eurocopa ha permitido a cinco jugadoras inglesas entrar en la lista y plantar cara a las españolas, que se han adjudicado las cuatro últimas ediciones y que dominan este trofeo en los últimos años.

Putellas, con 27 goles y 21 asistencias en una temporada brillante con el Barça y con la selección espa�ñola, y Bonmatí, con sus 20 tantos y 16 asistencias, pueden optar al galardón gracias a la Liga y a la Copa de España, pese a haber perdido la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal y la mencionada Eurocopa.

Su principal amenaza puede venir de dentro con Claudia Pina, máxima anotadora de la Champions, o la polaca Ewa Pajor, autora de 52 goles en 59 partidos, además de la centrocampista Patri Guijarro, que por tercera vez está nominada al premio.

Pero también de alguna compañera de selección como Mariona Caldentey, campeona de Europa con el club londinense, o Esther González, que firmó una gran campaña con el Gotham FC estadounidense y alzó la Copa de Campeones de la Concacaf.