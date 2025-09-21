El Balón de Oro es elegido por 100 periodistas que otorgan sus puntos de forma secreta, aunque la decisión se conoce tras la gala

El trofeo de 2021, que ganó Leo Messi, pudo otorgarse tras un presunto lobby por parte del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi

El Balón de Oro es el galardón más prestigioso que puede recibir un futbolista en reconocimiento a sus logros sobresalientes y su talento excepcional. Este lunes, 22 de septiembre, en una gala celebrada en París, conoceremos al mejor jugador de la temporada 2024/25, trofeo al que optan tres españoles. Por supuesto, también se corona a la mejor jugadora del planeta.

La cita, organizada por 'France Football' desde 1956 (de 2010 a 2015 se fusionó con la FIFA antes de establecerse el The Best), reúne a los grandes nombres del deporte rey. Desde 2022, el Balón de Oro se entrega en función de lo realizado a lo largo de una temporada futbolística, es decir, del 1 de julio al 30 de junio, no en un año natural.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro?

El sistema de votación no suele dejar indiferente a nadie. La citada revista publica una primera lista de 30 candidatos que permanece abierta hasta el 25 de agosto. A partir de ahí, la decisión recae exclusivamente en 100 periodistas deportivos de los 100 países miembros mejor clasificados de la FIFA.

Ellos son quienes otorgan los puntos (6, 4, 3, 2 y 1) a los que consideran merecedores del galardón. La votación es secreta, aunque la decisión de cada periodista se hace pública una vez finalizada la ceremonia. En la edición de 2024, eran diez los jugadores que se seleccionaban y recibían puntos (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1).

En caso de empate, los jugadores se separan por el número de votos del primer puesto. Si se mantiene el empate, se separan por el número de votos del segundo puesto, luego por el número de votos del tercer puesto y así sucesivamente. No obstante, indica la UEFA, el redactor jefe de 'France Football', en su calidad de organizador, decide sobre cualquier litigo derivado del proceso.

Aunque está claro que el voto es algo subjetivo, los periodistas se basan en tres criterios que definen los organizadores. Son los siguientes:

Desempeño individual e impacto decisivo en los partidos. Títulos colectivos y rendimiento con su equipo. 'Fair play' (juego limpio) y clase del jugador, dentro y fuera del campo.

En el caso del Balón de Oro femenino, la elección corre a cargo de 50 periodistas especializados, encargados de decidir quién sucede a la última ganadora, que en este caso es la española Aitana Bonmatí. No obstante, la decisión del vencedor no siempre ha sido un ejemplo de claridad y transparencia.

Las supuestas campañas de lobby

Uno de los Balones de Oro que tiene en su colección Leo Messi se encuentra en tela de juicio por un presunto caso de lobby. Hay que destacar que este término inglés, aceptado por la Real Academia Española (RAE), se refiere a "una actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones en el ámbito público o privado en favor de intereses determinados".

Dicho esto, varios medios franceses -entre los que se encuentra el diario 'Le Monde'- desvelaron a principios de 2024 una investigación judicial que se llevaba a cabo en el país galo en relación a uno de los galardones conquistados por el jugador argentino como miembro de la plantilla del Paris Saint-Germain.

Lejos de las suspicacias por el octavo y último Balón de Oro que levantó el rosarino, que fue en 2023 gracias al título en el Mundial de Qatar'22, el que está en entredicho es el que ganó en 2021, año en el que aterrizó en la capital francesa.

Al parecer, el PSG del jeque qatarí Nasser Al-Khelaifi habría presionado para que su flamante fichaje se adjudicara el trofeo, involucrando a quien por entonces era el presidente de la revista 'France Football', Pascal Ferré.

A cambio, según indicaron los medios, Ferré habría recibido distintos 'obsequios' como entradas para el Parque de los Príncipes, estadio donde juega de local el PSG, y viajes a Doha con todos los gastos pagados.

Messi terminaría ganando el trofeo aquel año con 613 puntos, el 22,8% de los votos, con un estrecho margen sobre Robert Lewandowski (entonces delantero del Bayern de Múnich). El tercer clasificado fue Jorginho, del Chelsea, y el cuarto puesto fue para Karim Benzema, del Real Madrid.