11 de sus socios más mayores salieron al campo junto a los futbolistas en el inicio del partido de los béticos frente al Osasuna

El club ha preparado un programa de actividades destacando "la importancia" de los mayores en nuestra sociedad, "promoviendo el cuidado y el respeto hacia ellos"

Compartir







El Real Betis Balompié ha querido rendir este fin de semana un homenaje a sus socios más longevos con un emotivo acto al inicio del partido que disputó este domingo frente al Osasuna en el estadio de La Cartuja, donde los andaluces lograron imponerse por 2-0 con tantos de Ez Abde y Cucho Hernández.

Fue nada más arrancar el encuentro cuando, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra el próximo 1 de octubre, el club verdiblanco dio a 11 socios mayores la oportunidad de salir junto a los futbolistas al campo.

Cogidos de la mano o abrazados, y algunos con su bufanda o su gorra beticista, la sonrisa que esbozaban al pisar el césped de La Cartuja atestiguaba la felicidad que estaban viviendo, que se prolongaría también instantes después cuando llegarían los primeros goles que irían a certificar la victoria verdiblanca.

El homenaje del Betis a sus mayores: “De padres a hijos, de abuelos a nietos”

Ataviados con una camiseta para la ocasión, el club volvía a recordar en ellas un eslogan mítico ya entre los aficionados: “De padres a hijos, de abuelos a nietos”; una frase que traslada precisamente esa difusión del sentimiento beticista en el seno de la gran familia que forman.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El acto en el encuentro ante el Osasuna, además, es solo uno entre el programa de actividades especiales que han organizado para rendir homenaje a las personas mayores, subrayando con ello “su papel esencial en la sociedad y en la familia bética”, tal como han expresado en un comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La marcha de los 11 socios mayores junto a los jugadores en el último encuentro, señalan, es también un “reconocimiento a su trayectoria y fidelidad, resaltando la importancia que tienen en nuestra sociedad y promoviendo el cuidado y el respeto hacia ellos”, según señalan.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En su comunicado, el Betis también explica que a lo largo de la semana “se llevará a cabo una visita a una residencia de mayores, en la que participará Rafael Gordillo, presidente de la Fundación, para entregar ejemplares de libros sobre la historia del Betis”. “Esta será a primera de las residencias en las que se realizarán estas donaciones con el objetivo de acercar la memoria y la identidad verdiblanca a los mayores”, apuntan.

De igual modo, ”usuarios mayores de la asociación El Roble Solidario disfrutarán de una actividad en el Ecohuerto del Real Betis, compartiendo una jornada de convivencia en torno a la sostenibilidad y la naturaleza”; otra iniciativa con la que el club y su fundación pretenden reafirmar su “compromiso los valores de respeto, solidaridad y cercanía, recordando que las personas mayores son referentes de experiencia, memoria y pasión bética”.

Las personas mayores, inciden, representan “uno de los colectivos para los que la Fundación lleva trabajando desde sus inicios”. Ejemplo de ello, recuerdan, fue la iniciativa “'El Betis más cerca', que acompañaba telefónicamente a personas mayores durante la etapa más difícil de la pandemia”, las “visitas a exjugadores de avanzada edad”, o la creación “hace tres temporadas”, del equipo de Walking Football, “formado por personas mayores de 50 años que practican fútbol andando”; “acciones que la entidad verdiblanca ha puesto en marcha hacia este colectivo a lo largo de su historia”.