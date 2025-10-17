Babel relata en las redes sociales la tranquilidad que ha conseguido tras poder traspasar su casa

El comunicado de Marcos Llorente sobre las gafas amarillas, rojas y la importancia de la melatonina en la prevención del cáncer

Compartir







El exfutbolista Ryan Babel fue uno de los fichajes estrella de Liverpool. Con apenas 20 años y confiado en su éxito, compró una mansión. Pero tras poner rumbo a Alemania y tener una vida fuera de Inglaterra, puso su vivienda en alquiler. En total, 18 años de inquilinos que han acabado con la venta de la propiedad. Un tiempo que el propio jugador califica de infierno en las redes sociales.

Babel relata en su comunicado la tranquilidad que ha conseguido tras poder traspasar su casa. Entre los malos inquilinos que ha tenido, destaca al futbolista Royston Drenthe. “Esta casa guarda tantos recuerdos… fue el primer lugar al que me mudé tras dejar la casa de mis padres, lleno de emoción, errores y lecciones”, comienza en su publicación.

“Siempre me he sentido orgulloso de ser dueño de esta casa", confiesa Babel

El exjugador no ha dudado en contar sus problemas con su compañero: “Por alguna razón, olvidó pagar su alquiler durante su época en el Everton. Incluso decidió construir una discoteca dentro de mi casa sin mi permiso. ¡Esto es increíble!”. Babel reconoce que estuvo mal asesorado en la compra de esa casa, lo que le llevó a pasar por un proceso complicado durante 18 años.

Aún así, reconoce que le guarda un cariño especial. “Siempre me he sentido orgulloso de ser dueño de esta casa, está en un lugar privilegiado, llena de recuerdos, risas y un poco de caos”, señala el exfutbolista, quien ha querido mostrar lo que significa para él esta vivienda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Babel bromea sobre el futuro de su antigua casa

A Royston Drenthe le caracterizada su talento pero, después de tres temporadas decepcionantes en el Real Madrid, acabó en el Hércules. Ahí fue un jugador importante y compartió plantilla con personas tan relevantes como Trezeguet o Nelson Valdez. El holandés puso rumbo al Everton y sus sueños de aprovechar esa segunda oportunidad acabaron en nada después de tener un problema con el entrenador, David Moyes.

Tras este conflicto, nunca volvió a jugar más en los clubes más famosos a nivel mundial. Pero, lejos de su trayectoria profesional, no cabe duda de que Ryan Babel nunca se va a olvidar de él. El futbolista ha querido bromear en la despedida de su casa para cerrar esta etapa de su vida: “Quienquiera que se quede con esta casa la próxima vez… espero que le traiga tanta alegría (y quizás menos sorpresas) como a mí”.