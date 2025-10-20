El futbolista, de 38 años de edad, se encuentra en un hospital de Bélgica "en buenas manos"
Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid y el Hércules, entre otros clubes, ha sufrido un derrame cerebral. El futbolista, de 38 años de edad, se encuentra ingresado desde el viernes en un hospital de Bélgica.
“El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un ataque cerebral”, ha comunicado el FC de Rebellen, el club en el que milita actualmente Drenthe y otros futbolistas que también fueron profesionales.
“Drenthe está siendo atendido bien y está en buenas manos” y se espera que se recupere sin problemas, han señalado desde el conjunto en la publicación difundida a través de Instagram.
Además, han solicitado “paz y privacidad” para su familia durante este periodo “para que puedan brindarle el apoyo y el espacio que necesita para su recuperación”.
También el Everton, club inglés en el que militó entre 2011 y 2012, ha deseado al jugador una pronta recuperación. "Todos en el Everton le desean a Royston Drenthe un completo y rápido regreso a su plena salud después de los informes de que fue trasladado al hospital", han escrito en su cuenta de la red social X.
El Real Madrid le fichó en 2007
Royston Drenthe comenzó su carrera con el Feyenoord y se dio a conocer a nivel internacional en la Eurocopa sub-21 de 2007, donde ganó el título y fue elegido mejor jugador.
Esto y la gran temporada que hizo en el club neerlandés le valieron para que el Real Madrid le fichase ese año. Sin embargo, el jugador no fue lo que prometía ser y no dio todo lo que se esperaba de él, así que en 2010 el club blanco le cedió al Hércules.
Tras ello, pasó por las filas del Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam, Kozakken y Racing Murcia antes de retirarse del fútbol profesional en noviembre de 2023.