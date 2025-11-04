Rocío Martín 04 NOV 2025 - 11:28h.

El Mulier Fútbol Club Navarra ha denunciado públicamente la agresión que ha sufrido una de sus jugadoras

Tanto la plantilla del primer equipo como el club han compartido un comunicado en redes sociales lamentando lo ocurrido

Compartir







El Mulier Fútbol Club Navarra ha denunciado públicamente la agresión sufrida por parte de una de sus jugadoras del primer equipo mientras entrenaba en una instalación deportiva ajena al club.

Tanto la plantilla del primer equipo como el propio club han compartido un comunicado en redes sociales lamentando lo ocurrido.

La denuncia del equipo: "Las mujeres seguimos enfrentando barreras y miedos"

"Desde la plantilla del primer equipo de Mulier Fútbol Club Navarra emitimos este comunicado para denunciar públicamente la agresión sufrida por una de nuestras jugadoras durante un entrenamiento en una instalación ajena al club", comienzan denunciando las jugadoras.

"Rechazamos de manera tajante cualquier comportamiento que atente contra la seguridad, la dignidad o la intimidad de las mujeres, y reiteramos nuestro apoyo total a la compañera afectada. Situaciones como esta nos recuerdan que las mujeres seguimos enfrentando barreras y miedos que limitan nuestro derecho a ocupar espacios, incluyendo los deportivos", continúan.

"Como jugadoras, seguiremos trabajando para garantizar entornos seguros, respetuosos y libres de violencia, y llamamos a toda la comunidad a unirse a este compromiso. Asimismo, hacemos un llamamiento para que, desde las más pequeñas hasta las más mayores, sepan que este tipo de situaciones jamás deben ser aceptadas y que siempre contarán con nuestro respaldo. Nuestra compañera cuenta con todo nuestro apoyo, y seguiremos alzando la voz para que hechos como este no queden invisibilizados ni normalizados", concluyen.

PUEDE INTERESARTE Investigan la agresión a una adolescente por parte de otras menores en plena calle en Barcelona: refuerzo policial en dos colegios

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por su parte, desde la Junta Directiva de Mulier FCN han manifestado "su más enérgica condena a la agresión sufrida por una de nuestras jugadoras del primer equipo en unas instalaciones ajenas al club. Queremos expresar nuestro apoyo total e incondicional a nuestra jugadora en estos momentos".

"Asimismo, ratificamos y respaldamos íntegramente el comunicado emitido por sus compañeras de equipo. Nos sumamos a ellas para exigir el respeto que merecen todas las mujeres en cualquier espacio público o privado. Mulier es un club que tiene como pilar la igualdad, el respeto y la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia. Defenderemos siempre la integridad de nuestras jugadoras", zanjan.