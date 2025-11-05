Permanece ingresado en la UCI cardiológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona

Múltiples equipos se han pronunciado trasladándole apoyo y ánimo, deseando su recuperación

Fran Garagarza, director deportivo del RCD Espanyol, se mantiene “estable dentro de la gravedad" tras sufrir el martes un infarto agudo de miocardio, tal como ha comunicado el club.

Tras lo ocurrido, Garagarza, de 56 años, permanece ingresado en la UCI cardiológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Fran Garagarza permanece en el hospital tras su infarto

“Nuestro director deportivo, Fran Garagarza, ha sufrido esta mañana un infarto agudo de miocardio, estando estable dentro de la gravedad”, escribía ayer el club en un breve comunicado con el que informó a todos los seguidores de lo ocurrido, precisando que “permanece ingresado” en el hospital.

El directivo, oriundo de Motrico, Guipúzcoa, se convirtió en director deportivo del Espanyol el 26 de junio de 2023, iniciando así una nueva etapa para “liderar el nuevo proyecto” del club catalán durante las dos siguientes temporadas, más otras dos sujetas a objetivos deportivos que, de momento, se han cumplido ante los buenos resultados cosechados.

No en vano, en estos momentos el Espanyol se encuentra en puestos europeos, por encima de la parte media de la tabla, en la sexta posición, a apenas un punto del Betis y a cuatro del Atlético de Madrid.

La trayectoria de Fran Garagarza

Antes de llegar al Espanyol, Fran Garagarza fue asesor técnico en el Wolverhampton Wanderers, club de la Premier League inglesa, al que llegó tras trabajar durante 14 temporadas en el SD Eibar. En 10 de estas últimas ejerció como director deportivo, desarrollando, según precisó el Espanyol tras su contratación, una “acertada política de fichajes” para favorecer la "revalorización y profesionalización" del club armero.

Ahora, tras el infarto aguado de miocardio sufrido, los seguidores del conjunto perico no dejan de dedicarle mensajes de apoyo a él y su familia deseando su recuperación, al igual que han hecho distintos clubes españoles.

"Desde la familia armera queremos mandar todo nuestro apoyo y ánimo a Fran Garagarza, ex director deportivo del club", ha escrito el Eibar.

"Mucho ánimo de parte de toda la familia del Club Atlético Osasuna, Fran", trasladaba el conjunto navarro, en un mensaje al que se han sumado también equipos como el RC Deportivo, el Girona, el Burgos o el UE Cornellá, entre otros.

"Desde el RCD Deportivo queremos trasladar toda la fuerza del deportivismo a Fran Garagarza y la familia perica", trasladaba el club gallego, mientras desde el Girona y el conjunto ché también le han trasladado "ánimo", "fuerza y apoyo".