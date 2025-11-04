El suceso se produjo durante el encuentro del FK Radnički 1923, al que dirigía, frente al Mladost, en la primera división de fútbol de Serbia

Sufrió el infarto cuando apenas habían transcurrido 22 minutos de encuentro: los servicios médicos no pudieron reanimarlo

Compartir







Tragedia en el fútbol serbio después de que Mladen Žižović, entrenador bosnio del FK Radnički 1923, sufriese un infarto en pleno partido y acabase muriendo; un suceso que dejó completamente abatidos y derrumbados sobre el campo a los jugadores que disputaban el encuentro.

De tan solo 45 años, Žižović se encontraba en esos momentos dirigiendo a su equipo en el partido que les medía contra al Mladost, en la primera división Serbia. Fue apenas en el minuto 22 de ese duelo cuando el técnico sufriría el infarto.

Mladen Žižović murió sin que pudieran reanimarle

En el lugar, en el propio campo de fútbol, los servicios médicos presentes intentaron reanimar a Žižović desesperadamente, pero todos sus intentos resultaron en vano, por lo que tuvieron que proceder a su traslado de urgencia a un hospital.

Con los jugadores sumidos en la preocupación por el estado del técnico, fue minutos después cuando llegó la noticia que ninguno quería escuchar: el entrenador del del FK Radnički 1923 murió tras el infarto.

PUEDE INTERESARTE El fútbol malagueño llora la pérdida de Jairo, un joven jugador de varios equipos de la provincia

Sumidos en la conmoción, los jugadores que trabajaban a las órdenes del técnico y sus allegados terminaron por derrumbarse al conocer el desenlace, tras lo cual se decidió la suspensión definitiva del partido que se estaba disputando. Tras el pitido del árbitro materializando ese triste anuncio, varios futbolistas se dejaron caer sobre el césped cubriéndose el rostro, destrozados por la muerte del entrenador. En el estadio, el silencio se apoderó también de los presentes, sumiendo al FK Radnički 1923 en el duelo por la muerte.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Duelo en la liga Serbia tras la muerte de Mladen Žižović tras un infarto

Después de lo sucedido, la Federación Serbia de Fútbol compartió también la noticia a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

“La Federación Serbia de Fútbol recibió con profunda tristeza e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Žižović, quien murió a la edad de 45 años durante el partido de la Superliga Serbia Mozzart Bet entre Mladost y Radnički 1923 en Lučani. Su partida prematura supone una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística”, escriben, expresando a continuación su pésame a todos sus allegados.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“La Federación Serbia de Fútbol expresa sus más sentidas condolencias a la familia Žižović, a los miembros del FK Radnički 1923, así como a todos los amigos y admiradores de su carácter y obra. Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y la huella que dejaste permanecerán con nosotros para siempre", concluye el comunicado.