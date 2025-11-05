Gonzalo Barquilla 05 NOV 2025 - 19:52h.

Pau Dinarès Jordà, jugador del Club Egara, equipo de hockey hierba de Terrassa, ha muerto a los 22 años tras una larga enfermedad

El mundo del hockey hierba está de luto. Pau Dinarès Jordà, jugador del Club Egara, entidad deportiva histórica de la ciudad barcelonesa de Terrassa, ha muerto a los 22 años de edad después de una larga enfermedad.

El fallecimiento del joven ha provocado una gran conmoción en el deporte catalán. Tras conocerse la triste noticia, entidades como la Real Federación Española de Hockey (RFEH) y personalidades como el alcalde de Terrassa han enviado mensajes de condolencias a sus familiares.

La Real Federación Española de Hockey (RFEH) ha indicado en un comunicado: "Lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de Pau Dinarès, jugador del Club Egara, a la edad de 22 años, tras una larga enfermedad. Desde la RFEH queremos expresar nuestro más sincero y sentido pésame a sus familiares, amigos y a toda la familia del hockey. Descanse en paz".

El Club Egara, que compite en la máxima categoría del hockey hierba a nivel nacional, también ha confirmado el fallecimiento de su jugador en redes sociales. "Pau, siempre has sido un modelo de esfuerzo, mejora y firmeza. Un colega, un amigo, un referente, dentro y fuera del campo. Seguiremos tocando por ti y contigo, porque eres parte de nuestra familia, el rasguño. Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos. Un buen cielo", ha indicado el equipo en Instagram.

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, se ha sumado a los mensajes. En un emotivo texto en Instagram, ha señalado: "Qué tristeza tan grande la pérdida de Pau Dinarès, un joven de 22 años que nos deja tras una larga y valiente lucha contra la enfermedad. Paul era mucho más que un jugador de hockey: era alegría, esfuerzo y pasión por todo lo que hacía. En el Club Egara, donde creció y aprendió a amar este deporte, todos lo recordarán como un niño querido, con una sonrisa sincera y una fuerza inmensa para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Su forma de enfrentar la vida es una lección de coraje y esperanza que estará siempre en memoria de todos los que lo conocieron. Un abrazo de corazón a su familia, amigos y a toda la gran familia del Club Egara. Descansa en paz, Pau".

Pau Dinarès era estudiante del grado de Ingeniería Informática de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El centro universitario ha publicado un mensaje de condolencia en su página web oficial. "La UAB hace llegar el pésame más sentido a la familia y amigos ya todas las personas que la conocían y apreciaban, y comparte el sentimiento por su pérdida", indica la nota.

Varios medios locales han resumido la trayectoria del joven. Pau nació y se crió en Terrassa. Empezó a jugar al hockey hierba desde muy joven, influido por su familia y la tradición de este deporte en la ciudad. Desarrolló una notable habilidad técnica gracias a su dedicación y demostró una gran capacidad física. Logró varios títulos en categorías ineriores y jugó con la Selección Catalana de Hockey en numerosas ocaisones. La enfermedad que le diagnosticaron no le apartó de su formación. Compaginó sus estudios universitarios con su pasión por el deporte.