El aficionado fallecido por un infarto es Manolo Carreto, de 73 años, según ha informado El Faro de Ceuta

Muere el entrenador de fútbol Mladen Žižović a los 45 años tras sufrir un infarto en pleno partido

Compartir







CeutaTragedia este domingo en el encuentro de LaLiga Hypermotion que disputaban el Ceuta y el Almería en el estadio Alfonso Murube. Un aficionado del conjunto local sufrió una parada cardiorrespiratoria en el minuto 17 de la primera mitad, lo que obligó a detener el partido unos diez minutos. Finalmente, el hombre fallecía y el choque quedaba suspendido en el descanso.

El colegiado del encuentro, Alejandro Morilla, fue alertado sobre la urgente atención sanitaria requerida por un seguidor que estaba ubicado detrás de la portería defendida por el guardameta del equipo caballa, Guille Vallejo.

Miembros de Cruz Roja y personal médico que se encontraba en el campo realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos antes de trasladar al hombre en camilla, entre aplausos de ambas aficiones, hasta una ambulancia que esperaba fuera del recinto deportivo.

Minutos después, la cadena SER confirmaba la muerte del aficionado debido a un infarto. La competición anunciaba la triste noticia a través de sus redes sociales, mostrando sus condolencias a familiares, amigos y seguidores del club de la ciudad autónoma.

PUEDE INTERESARTE El fútbol malagueño llora la pérdida de Jairo, un joven jugador de varios equipos de la provincia

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según ha informado El Faro de Ceuta, la víctima es Manolo Carreto, exjefe de la Policía Portuaria. Tenía 73 años. La entidad albinegra, en su perfil oficial de X, ha "lamentado profundamente" el fallecimiento de su aficionado, enviando "todo nuestro cariño y apoyo a la familia y amigos".