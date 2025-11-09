Logo de telecincotelecinco
Muere un aficionado del Ceuta tras ser atendido en las gradas del estadio Alfonso Murube: suspenden el partido ante el Almería

El partido Ceuta-Almería quedó suspendido en el descanso tras la muerte de un aficionado localX/@ADCeuta_FC
CeutaTragedia este domingo en el encuentro de LaLiga Hypermotion que disputaban el Ceuta y el Almería en el estadio Alfonso Murube. Un aficionado del conjunto local sufrió una parada cardiorrespiratoria en el minuto 17 de la primera mitad, lo que obligó a detener el partido unos diez minutos. Finalmente, el hombre fallecía y el choque quedaba suspendido en el descanso.

El colegiado del encuentro, Alejandro Morilla, fue alertado sobre la urgente atención sanitaria requerida por un seguidor que estaba ubicado detrás de la portería defendida por el guardameta del equipo caballa, Guille Vallejo.

Miembros de Cruz Roja y personal médico que se encontraba en el campo realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos antes de trasladar al hombre en camilla, entre aplausos de ambas aficiones, hasta una ambulancia que esperaba fuera del recinto deportivo.

Minutos después, la cadena SER confirmaba la muerte del aficionado debido a un infarto. La competición anunciaba la triste noticia a través de sus redes sociales, mostrando sus condolencias a familiares, amigos y seguidores del club de la ciudad autónoma.

Según ha informado El Faro de Ceuta, la víctima es Manolo Carreto, exjefe de la Policía Portuaria. Tenía 73 años. La entidad albinegra, en su perfil oficial de X, ha "lamentado profundamente" el fallecimiento de su aficionado, enviando "todo nuestro cariño y apoyo a la familia y amigos".

