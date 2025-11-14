Luis Rubén Rubiales irrumpió repentinamente en la sala en la presentación del libro de su sobrino, 'Matar a Rubiales', y comenzó a lanzar huevos contra él

Luis Rubiales, sobre el momento en el que su tío le lanzó tres huevos durante la presentación: "No sé si tenía un arma o algo"

La presentación del libro de Luis Rubiales, ‘Matar a Rubiales’, se convertía ayer repentinamente en un nuevo escándalo mediático después de que, sin que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hubiese todavía pronunciado palabra sobre el escenario dispuesto para la ocasión, un hombre que resultó ser un tío suyo irrumpiese repentinamente en la sala y comenzase a tirarle huevos. “¡No se preocupen! ¡No pasa nada!”, dijo, antes de iniciar el lanzamiento, al que Rubiales respondió tratando de esquivarlos para, a continuación, salir corriendo contra él.

La escena fue completamente inesperada y sorpresiva para todos los periodistas que acudieron a cubrir el acto, cargado de por sí de un gran interés mediático por ser el libro con el que Rubiales denuncia lo que califica de una campaña contra él organizada por políticos y figuras del fútbol para apartarlo del cargo. Sin embargo, esa obra de denuncia por lo ocurrido tras su beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial de fútbol femenino celebrado en Australia, hace ya dos años, pasó a un segundo plano al quedar eclipsado por la repentina entrada en escena de Luis Rubén Rubiales, que lanzando varios huevos a su sobrino en un día clave para él destapó otra trama desconocida sobre la familia.

Luis Rubiales y Luis Rubén Rubiales: un enfrentamiento televisado

Como si se tratase de una película de Hollywood, ‘Matar a Rubiales’ se convirtió de pronto en una lluvia de proyectiles en forma de huevos contra el protagonista. Su tío, Luis Rubén, irrumpió en escena con un gorro, unas gafas y unos auriculares, apenas unos minutos después de que los periodistas ocupasen los asientos de la sala. Ataviado así, dicen que en el momento en que ocurrió todo ni siquiera el expresidente de la RFEF se percató del parentesco familiar.

Todo aconteció justo cuando hablaba el editor del libro y sin que los allí presentes hubiesen escuchado todavía hablar a Luis Rubiales. De hecho, escucharon antes a su tío, que, previamente a entrar en acción, advirtió: “No se preocupen. No pasa nada”, e inmediatamente lanzó un primer huevo a su sobrino que le rozó las piernas.

El segundo lanzamiento, dirigido hacia su torso, le impactó sin embargo en la espalda después de que Luis Rubiales, realizase un rápido giro para tratar de esquivarlo. Tras ello, llegaría un tercer lanzamiento de huevo, –errático gracias a que el editor lo paró con su mano–, con un expresidente federativo que para entonces ya se había lanzado a la carrera para ir directo contra él.

De pronto, la incredulidad, el nerviosismo, los gritos y la tensión se apoderaron de la sala, de la que algunos periodistas salieron para intentar averiguar quién era el hombre que acababa de boicotear el acto. Y la respuesta la iría a dar posteriormente el propio Luis Rubiales, que dejando ver una relación tempestuosa entre ambos, señaló: “Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena", dijo tras el incidente.

"Yo no puedo pensar ahora mismo en eso. Yo estoy ahora mismo atendiendo a la gente con respeto, con educación, y tengo ganas de ver a mis hijas, que sé que lo han pasado mal", continuó explicando.

"Me he asustado porque creía que iba armado. Si alguien viene tirando cosas y en ese momento hay una familia por en medio…”, añadió, explicando su reacción al salir contra él.

Previamente, en la sala, en sus primeras declaraciones ante los medios después de lo ocurrido, se refirió a que fue “una suerte” que le parasen cuando se lanzó a por él.

“Obviamente, después de lo que ha pasado, tengo que comentarlo… porque la suerte que hemos tenido es que me han parado porque, yo no sabía lo que tenía en la mano este señor. No sabía si tenía un arma y he visto a una mujer embarazada, que es la mujer de mi amigo Paco, con dos niños pequeños, justo donde estaba él con algo en la mano. Y he pensado, de verdad, he pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación”.

“Me he asustado mucho. Entonces, pues… A mí que me tiren un huevo, la verdad es que me da igual porque en este país hay un 10, un 15%, no sé qué porcentaje de la gente que me tirarían huevos… y a lo mejor otros me tirarían flores y me harían una alfombra poque soy de los que se ha atrevido a contar la verdad de una vez en este país”, señaló.

¿Quién es Luis Rubén Rubiales?

Tras estos acontecimientos, y como no podía ser de otro modo tras destaparse el conflicto, lo que ha salido a la luz es el perfil de su tío Luis Rubén Rubiales, del que se sabe que es actor y ha participado, de hecho, en reconocidas series de éxito de España y en distintos anuncios.

Entre su listado de apariciones, en su mayoría como actor de reparto o figurante, se encuentran algunas como ‘La Que Se Avecina’, ‘Cuéntame’ o ‘El Ministerio del Tiempo’.

Según Cope, vive con su madre de 90 años, abuela del expresidente de la RFEF, quien lo estaría “pasando mal” por la ruptura en el seno de la familia. Así, según el citado medio, el gesto, en un “arrebato familiar”, habría sido un modo de escenificar el conflicto y boicotear un acto muy señalado y relevante para Luis Rubiales.

Mientras las redes se han llenado de memes y teorías sobre lo ocurrido, con algunos usuarios llegando a especular con la posibilidad incluso de que fuese un montaje, la realidad es que, aunque este conflicto no se conocía, sí se sabe de otros desencuentros del expresidente con otro tío.

La relación de Luis Rubiales con Juan Rubiales

El incidente, ocurrido este jueves 13 de noviembre, se suma al conflicto ya existente con Juan Rubiales, quien también acabó mal con su sobrino después de haber sido una figura importante durante su etapa en la Real Federación Española de Fútbol. No en vano, el caso acabó con un cruce de demandas y toda una guerra abierta.

Periodista de profesión, su sobrino le reclutó para la RFEF y fue hombre de confianza hasta que en 2020 Luis Rubiales le relegó a un segundo plano en el organigrama federativo. Todo se torció y dos años más tarde, con una baja por depresión de por medio, Juan Rubiales denunció acoso psicológico y mobbing, escenificando así, en este caso, otra ruptura entre sobrino y tío. Tanto fue así que Luis Rubiales, en contestación, le interpuso una querella en la que le acusaba de revelar información confidencial del ente federativo, si bien el juez no vio indicios para imputarle por descubrimiento de secretos empresariales.

Ahora, este nuevo episodio, pero esta vez con su tío Luis Rubén Rubiales y en un escenario televisado durante la presentación de su libro, abre una nueva trama conflictiva.