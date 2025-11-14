Iker Sagasti y José Antonio Ponseti explican en Informativos Telecinco todas las claves de este importante encuentro deportivo

Los mejores partidos de la NFL, ya disponibles en Mediaset Infinity

Compartir







Este próximo domingo 16 de noviembre, el estadio Santiago Bernabéu acogerá el primer partido de la NFL que se juega en España y que enfrentará a los Miami Dolplhins con los Washington Commanders. Todo está preparado en el estadio del Real Madrid para acoger este esperado encuentro deportivo.

Todo lo que ocurra en el campo lo van a contar en Cuatro y Mediaset Infinity José Antonio Ponseti e Iker Sagasti, que han estado en el plató de Informativos Telecinco para dar todos los detalles de este interesante deporte que es el fútbol americano.

Un deporte que vuelve locos a los estadounidenses, pero que aquí en España también tiene un gran público potencial. "En 2019, cuando ellos empezaron a mirar, a trastear para ver cómo estaba nuestro mercado, tenían un potencial de tres millones y medio, ahora estamos en casi 11 millones, con lo cual es salto es brutal", explica José Antonio Ponseti.

El fútbol americano es un deporte que destaca por su complejidad. "Al principio da mucho miedo porque ves gente corriendo y muchos golpes sin sentido, pero el sentido lo tiene. El objetivo principal es llegar a la parte final del campo donde anotas, pero para conseguirlo hay un objetivo parcial y es que tienes cuatro oportunidades para avanzar como mínimo 10 yardas", explica Iker Sagasti.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El juego es muy estratégico, como una especie de ajedrez jugado a lo bestia. "Se estudiaba en las academias militares porque también vale como estrategia para juegos de guerra", señala Ponseti.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sagasti apunta que se requieren los mejores físicos, pero también las mejores mentes. "Lo que hay que hacer en esas 100 yardas es pasar o correr con el balón, pero claro, la defensa te puede mandar al suelo y hacerte mucho daño", cuenta el locutor.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un negocio redondo

Madrid es la primera experiencia de esta competición en España. ¿Habrá llegado para quedarse? Tal y como explica Ponseti ha habido un 'boom' con Madrid. "Hemos arrasado en cuanto a entradas vendidas, en rapidez de entradas vendidas y en cuanto a acreditaciones de periodistas internacionales. Todo el mundo quiere venir aquí", explica.

Una experiencia que también supone un importante negocio para el club que acoge el partido. "El alquiler del estadio es de en torno a unos 10 millones de euros más toda la comida y bebida que se vende dentro del estadio y la venta de camisetas en los aledaños del estadio lo comparten tanto liga como club", señala Iker Sagasti. "Al Real Madrid le ha salido redondo la operación, que lo sepas", incide Ponseti.

Cabe reseñar que el partido será más que deporte. Mucha gente va a estar esperando el descanso, como el concierto de la 'Super Bowl'. Este domingo están confirmados Bizarrap y Daddy Yankee, dos grandes estrellas latinas.

Pero, no son los únicos artistas que podrían subirse al escenario durante el descanso del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, también se espera el nombre de Quevedo.