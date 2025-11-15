El choque de la NFL en el Santiago Bernabéu, este domingo, se puede ver en directo a través de Cuatro y Mediaset Infinity

El espectáculo de la NFL desembarca en Madrid: ¿qué sabemos de este deporte en España?

El estadio Santiago Bernabéu será testigo este domingo del primer partido de la historia en España de la temporada regular de la NFL, la prestigiosa liga estadounidense de fútbol americano, con un duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, dos equipos que llegan con el mismo balance, pero en diferente momento anímico y deportivo. El choque, a las 15:30 horas, que ya está creando afición en nuestro país, se podrá ver en directo en Cuatro y Mediaset Infinity.

Madrid está lista para acoger por primera vez un duelo internacional de la NFL, el séptimo y último de esta temporada 2025 de la competición, y ya lleva respirando su mediático aire desde hace unos días antes de la traca final con un encuentro entre dos franquicias históricas que quieren dejar su huella en la capital como los primeros en ganar aquí y no dejar de mirar la postemporada.

Los Dolphins, de la Conferencia Americana, fueron los elegidos para ejercer de locales en el feudo madridista, que se abarrotará para presenciar este momento inédito en España, aunque hace años la marca NFL ya estuvo en su intento de instaurar una versión europea de su liga, en la que, entre otras franquicias europeas, participaron los recordados Barcelona Dragons.

Los dos conjuntos del duelo en el Bernabéu

La franquicia del estado de Florida pasa por ser una de las históricas de la liga estadounidense. Fundada en 1966, ingresó cuatro años después en la NFL y en la Super Bowl de 1973, en su segunda presencia seguida, logró lo que nadie ha conseguido todavía: levantar el trofeo Vince Lombardi sin perder ningún partido. Un 17-0 perfecto liderado por el mítico Don Shula que perdura en los libros y que tuvo continuidad la siguiente temporada con el segundo anillo de campeón, perdiendo entonces dos partidos.

Pero desde entonces, los Dolphins no han vuelto a saborear la gloria y su última presencia en la Super Bowl data de la de la campaña 1984 cuando cayeron ante los San Francisco 49ers de Joe Montana y han perdido mucho protagonismo en la liga. De hecho, no ganan un partido de 'playoffs' desde el 2000.

Enfrente tendrán a los Commanders, precisamente el equipo al que ganaron su primera Super Bowl por 14-7 y otra franquicia con mucha historia, además de ser la de la capital de los Estados Unidos. Fundada muchísimo antes, en 1932, en Boston y como los Braves, cinco años después ya se mudaron a su actual emplazamiento y con el nombre de Redskins, el cual descartaron en 2020 por considerarse racista y ofensivo.

El equipo de Washington, de la Conferencia Nacional, también sabe lo que es ganar la Super Bowl ya que lo hicieron en tres temporadas (1982, 1987 y 1991), pero ya llevan tres décadas sin jugarla. Sin embargo, la pasada campaña fueron una de las revelaciones y la rozaron al jugar la final de conferencia, donde fueron arrollados (55-23) por los Philadelphia Eagles, posteriores campeones.

Daniels, baja sensible en los Commanders

Ese equipo capitalino estaba liderado por el joven 'quarterback' Jayden Daniels, que no podrá estar en el Santiago Bernabéu por una lesión en el codo y que dejará a Marcus Mariota su puesto de 'mariscal de campo' en unos Commanders que llegan a Madrid en una clara crisis de resultados ya que han perdido sus últimos cinco partidos, casi todos con problemas defensivos, aumentados la pasada semana con el 44-22 ante los Detroit Lions.

Mermados también por la lesión del receptor abierto Terry McLauryn, las principales armas en ataque de los de Dann Quinn para hacer daño a su rival podrían ser el receptor abierto Deboo Samuel y el corredor Jacory Croskey-Merritt, mientras que en defensa podría sobresalir el veterano 'linebacker' Bobby Wagner.

Washington está con un balance de 3-7, el mismo que tienen los Dolphins, aunque estos están algo más animados por haber ganado dos de sus últimos tres partidos y hacerlo además de forma clara ante los Atlanta Falcons (10-34) y los Buffalo Bills (33-10).

El equipo de Mike McDaniel, que trabajó con Quinn en los Falcons y con el que guarda una buena amistad tras el apoyo recibido cuando tuvo problemas con el alcohol, parece llegar en un buen momento ofensivo, liderado por el receptor abierto Jaylen Waddle, que está haciendo olvidar a Hill, y el corredor De'Von Achane, respaldados por un buen 'quarterback' como Tua Tagovailoa. El último duelo entre ambas franquicias, en diciembre de 2023, acabó en paliza de los Dolphins en la capital estadounidense por 15-45.