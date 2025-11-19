La escena se produjo al final del partido y fue captada por las cámaras del encuentro, que finalizó con un 2-2

El seleccionador español evitó las disculpas en la rueda de prensa, lo que ha aumentado las críticas hacia su actitud

La selección española ha certificado su clasificación para el Mundial 2026 después de que ayer, martes 18 de noviembre, empatase por 2-2 frente a Turquía en un encuentro donde, más allá del pase y de la actuación de los futbolistas, Luis de la Fuente se erigió también como protagonista por un gesto que no ha dejado de ser criticado, con múltiples reacciones en los medios y en las redes sociales apuntando que no estuvo acertado.

Concretamente, todo se produjo al término del encuentro, cuando el cuarto árbitro del partido se acercó al seleccionador español con la mano extendida, momento en el cuál Luis de la Fuente, tras hacer gestos de queja y reproche con el dedo índice levantado, retiró después su mano justo en el momento en que parecía que iban a estrecharla.

El gesto de Luis de la Fuente con el árbitro en el España-Turquía

La escena se produjo exactamente al término del encuentro, después de que en los minutos finales el colegiado anulase un gol de Fermín por fuera de juego, algo que, a juzgar por las imágenes que pudieron captar las cámaras, no sentó nada bien al técnico español.

Cabreado por ese final, que evitó el pleno de victorias del combinado nacional, De la Fuente expresó así su frustración en un controvertido gesto cuando el juez de línea, pese a las protestas, se acercaba para darle la mano.

Tras esa secuencia, sin embargo, el técnico se fundió en un abrazo con su homólogo en Turquía, Vincenzo Montella, antes de despedirse.

El seleccionador español evita la disculpa en rueda de prensa

Tras lo acontecido, y ante el revuelo generado por su gesto, periodistas congregados en la sala de prensa posterior al partido le preguntaron por ello, ante lo cual, en lugar de emitir algún tipo de disculpas o explicar su reacción, señaló: “No, no, no, es que no me he dado cuenta. Me he cruzado, estaba pendiente de los jugadores y he saludado a otro, y no me he dado cuenta”, dijo, pese a que las imágenes captadas por las cámaras hacen que eso sea más que difícil de creer, siendo evidente que se dirigió directamente al juez de línea entre gestos y reproches.

Más allá, el seleccionador se pronunció respecto al partido, donde España no pudo deshacer el empate y terminar la remontada. El combinado nacional empezó bien el partido con un gol de Dani Olmo en el minuto 4. Sin embargo, posteriormente empataría Turquía con un tanto de Deniz Gül, en el minuto 42, al que siguió otro, ya en la segunda parte, de Salih Özcan.

Tras ponerse Turquía por delante por 1-2, Mikel Oyarzabal sellaría el que sería el empate final en el minuto 62.

"He aprendido hoy lo difícil que es ganar, otra vez más. Ya lo conocía, pero no está de más que nos lo recuerden de vez en cuando. Es muy difícil ganar, es muy difícil estar al nivel que nos encontramos, es muy difícil tener el rendimiento de estos fantásticos jugadores de manera tan seguida", señaló Luis de la Fuente tras el encuentro.