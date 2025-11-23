Muere Isaac Johnson, luchador de 31 años, tras desplomarse durante un combate de MMA

Los médicos no pudieron salvar la vida de Isaac Johnson y la Policía de Chicago investiga el fallecimiento del luchador

El luchador de artes marciales mixtas (MMA) Isaac Johnson ha muerto a los 31 años, horas después de colapsar durante una pelea del 'Matador Fighter Challenge' celebrada en el estadio Cicero en Chicago, Estados Unidos, en la que se enfrentaba a Mario Aleksandrovski.

Se trata del mismo deporte del que el hispano-georgiano Ilia Topuria es campeón del mundo del peso ligero, tras vencer el pasado mes de junio con un espectacular nocaut en el primer round al brasileño Charles 'Do Bronx' Oliveira.

Johnson fue trasladado de urgencia al hospital alrededor de las 20:38 (hora local) del viernes 22 de noviembre, según informó la cadena NBC en la ciudad de Illinois. Pese a los esfuerzos de los profesionales sanitarios por salvarle la vida, su fallecimiento se certificó el sábado a las 00:01 horas.

Su primer combate de boxeo tailandés

La Policía está investigando el fallecimiento y está a la espera de los resultados de la autopsia. La velada se había anunciado como el mejor evento de MMA y boxeo tailandés (muay thai), "donde los guerreros locales se enfrentan en combates de alto riesgo y alta intensidad". Según los medios locales, era el primer combate de boxeo tailandés de la víctima.

Por otra parte, Joe Goyita, promotor del evento, afirmó en un mensaje en Facebook que "esta es una publicación que esperaba nunca hacer. Anoche, uno de los peleadores de nuestro evento, Isaac Johnson, se desplomó hacia el final de su pelea. El personal médico presente le brindó atención médica y fue trasladado al hospital. Luego, alrededor de la 1:30 de esta mañana, me informaron que no sobrevivió".

Goyita añadió que "no tengo palabras para expresar lo que siento ahora mismo. Sólo puedo enviar mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Sabremos más cuando se publique el informe médico".

La tragedia ha vuelto a generar una oleada de respuestas y reflexiones sobre la seguridad de los luchadores en este deporte extremo, enfatizando la necesidad de garantizar un entorno seguro durante las competiciones.