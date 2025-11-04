"Sinceramente, creo que puedo ganar a Topuria en cualquier ámbito en el que se dé la pelea", afirma, llamando a un eventual combate

Ilia Topuria planta cara al bullying en un instituto de Madrid: “Yo también sufrí acoso escolar”

Retar y amenazar a alguien como Ilia Topuria, campeón de Peso Pluma de UFC y actual campeón de Peso Ligero, –siendo el primer peleador invicto en convertirse campeón en dos divisiones de la Ultimate Fighting Championship–, no parece algo muy inteligente, pero es lo que ha vuelto a hacer Patrick ‘Paddy’ Pimblett, reincidente en la osadía de buscar pelea con el hispanogeorgiano.

De 30 años y oriundo de Liverpool, Inglaterra, el también luchador de MMA, conocido igualmente en el octógono como ‘The Baddy’ (El malo), ha vuelto a caldear el ambiente y no ha dudado en reavivar los ánimos de quienes ansían verle en la jaula en un combate cara a cara con Topuria: “Le voy a destrozar la cara”, ha garantizado en una de sus últimas entrevistas.

La amenaza de Paddy Pimblett contra Ilia Topuria

Concretamente, ha sido en declaraciones a James Sweetnam donde ‘The Baddy’ ha asegurado que aplastaría al hispanogeorgiano en cualquiera de los ámbitos en que se produjese una eventual la pelea contra él, desdeñando así la opinión de quienes le consideran ahora mismo imbatible con su extraordinaria técnica en las múltiples disciplinas de las artes marciales mixtas. Frente a su dominio en todos los campos, incluyendo un pulido estilo de boxeo que no ha dejado de ser también ampliamente elogiado entre los expertos, Paddy afirma directamente que le va a bajar del “pedestal” en el que, a su juicio, le han subido.

"Sinceramente, creo que puedo ganar a Topuria en cualquier ámbito en el que se dé la pelea. La gente lo ha puesto en un pedestal, creen que es alguien increíble. Yo le voy a devolver a la tierra a lo grande", ha llegado a declarar.

Criticando su imagen de “intocable”, el británico asegura que será él quien lo “devuelva a la realidad”, insistiendo en que el hispanogeorgiano de 28 años está sobrevalorado por los medios.

No es la primera vez que amenaza a Topuria

Con todo, esta no es la primera vez que Paddy Pimblett amenaza a Topuria, por lo que el británico lo que ha hecho ha sido añadir más leña al fuego para avivar las llamas de un combate que aspira a incendiar el 'pay per view' con una velada que muchos seguidores ansían y que, al mismo tiempo, conllevaría una importante suma de dinero a su alrededor.

La tensión, la disputa y el duelo entre ambos, ya genera expectación, por lo que son muchos los que quieren que las palabras pronunciadas tengan su medida a prueba de golpes en el octógono.

Gran parte de la rivalidad y de las ganas de los seguidores de ver ese combate, de hecho, nacen ya del pasado incidente que protagonizó ‘The Baddy’ cuando, después de ganar Ilia Topuria a Charles Oliveira, conquistando así el pasado 28 de junio de 2025 el cinturón del Peso Ligero de la UFC, ‘se coló’ en el octógono para encararse con él tras una pregunta al hispanogeorgiano sobre quién podría ser rival para él.

Entonces, Pimblett entró en la jaula interrumpiendo su entrevista como reciente campeón y le dijo: ��“Eso fue un buen KO. Te doy ese respeto, pero tú nunca me noquearás. Tú sabes que no puedes noquearme. Sabes que no soy noqueado. Voy a finalizarte (a acabar contigo), pequeño hombre”, manifestó, mientras Topuria también le increpaba.

El momento escaló entonces y finalizó con Topuria apartándolo de un empujón mientras los separaban y el público jaleaba. Paddy se fue entonces señalándolo, dando aplausos después mientras se fundía con los asistentes de las gradas.

Aquella escena, que al menos de cara a las manifestaciones públicas y formales no gustó a la organización de la UFC porque en esos instantes estaba la familia del campeón junto a él, fue el germen definitivo de lo que ahora Paddy Pimblett continúa alimentando: un esperado combate entre ambos.

El historial de Paddy Pimblett

En su historial, ‘The Baddy’ cuenta con un registro de 26 peleas, habiendo logrado 23 victorias, –7 de ellas por KO, 10 por sumisión y 6 por decisión–, y con tres derrotas, ante Søren Bak y Nad Narimani, por decisión unánime durante el Campeonato de Peso Pluma de Cage Warriors, y ante Cameron Else, mediante sumisión, en la CWFC 60.

Cinturón negro en jui-jitsu brasileño, lo cual es su principal fortaleza, es también bueno en el grappling, en la transición a suelo. Actualmente, está en la posición 6 del ranking de peso ligero de UFC y fue campeón del Campeonato de Peso Pluma de las promotoras Cage Warrior y Full Contact Contender. Además, en 2022 fue galardonado con el premio Peleador Revelación por los Worlds MMA Awards.

Ahora, Pimblett, que también llegó a retar a Touria a vencerle en el Santiago Bernabéu, asegura que su lugar predilecto para un eventual combate sería Miami, aunque insiste en que ganará donde sea.