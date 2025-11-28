Encuentran muerta en su casa a Tania Souza, mítica ‘ring girl’ y entrenadora de MMA

Souza desactivó sus perfiles de las redes sociales en un momento de profunda fragilidad emocional y problemas de salud mental

Luto en el mundo de la lucha y las artes marciales mixtas. Tania Souza, histórica ‘ring girl’ y entrenadora personal de artes marciales, fue encontrada muerta en su casa de Río de Janeiro, en Brasil.

Según informan medios locales, Souza desactivó sus perfiles de las redes sociales en un momento de profunda fragilidad emocional y problemas de salud mental. También se ha revelado que consumía sustancias.

"Quiero expresar mi eterna gratitud a Tania Souza, una gran amiga que marcó profundamente nuestra historia. Fue la primera Ring Girl de nuestros eventos; creímos en ella y ella en nuestro trabajo desde el principio, y brilló con su presencia, belleza, alegría y luz", lamentó la empresa Mr. Cage Championship MMA en redes.

"Tania, ya no estás con nosotros, pero sigues viva en cada recuerdo, en cada foto, en cada momento especial que compartimos", añadió sobre la conocida como "chica de ring del Amazonas".

Aunque no se ha hecho oficial la causa de la muerte, el medio ‘Health Site’ señala que su fallecimiento podría deberse a una insuficiencia cardíaca. El mundo del MMA vuelve a estar de luto tras una inesperada y dolorosa muerte de una de sus figuras más relevantes.