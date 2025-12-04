Once años después de los hechos, tres ultras del Atlético de Madrid afrontarán un juicio por la muerte de Jimmy, ultra del Deportivo de la Coruña

Otras dos personas han sido también enviadas a juicio por lesiones a otro aficionado deportivista

Compartir







Tres ultras del Atlético de Madrid han sido procesados por su presunta implicación en la muerte de Francisco Javier Romero Taboada el 30 de noviembre de 2014. Más conocido como Jimmy, de 43 años y ultra del Deportivo de La Coruña, fue agredido y arrojado al río Manzanares tras una pelea entre ambos grupos radicales.

Once años después de los lamentables hechos, el caso continúa abierto y otras dos personas han sido también enviadas a juicio por lesiones a otro aficionado deportivista.

El asesinato de Jimmy, ultra del Deportivo lanzado al río Manzanares

Aquel 30 de noviembre en que se contextualizan los hechos, el Frente Atlético y los Riazor Blues se enzarzaron en una violenta pelea en Madrid Río, en los aledaños del Vicente Calderón, entonces feudo del Atlético de Madrid.

En la reyerta, Jimmy fue agredido y lanzado posteriormente al río Manzanares, tras lo cual sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

PUEDE INTERESARTE Detienen a 14 ultras tras una violenta pelea cerca del Sánchez-Pizjuán en las horas previas al derbi sevillano

Desde entonces, la investigación de los hechos no ha cesado, con el proceso judicial dificultado por la cantidad de involucrados en la pelea, sin un autor material claro, aunque con distintos implicados en la causa.

Tal era la complejidad que el caso llegó a archivarse, pero en 2023 la Audiencia Provincial de Madrid ordenaría su reapertura, estimando que existían indicios que debían ser reevaluados con mayor exhaustividad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cinco ultras del Atlético de Madrid, a juicio

Ahora, once años después, tres ultras del Atlético afrontarán un juicio por el asesinato de Jimmy aquel 30 de noviembre de 2014. También otros dos ultras por lesiones a otro hincha del conjunto gallego.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Se prevé que sea el próximo 18 de diciembre cuando la jueza comunique la decisión a los cinco ultras, que, por el momento, permanecerán en libertad hasta la celebración del juicio.

Tras más de una década después de un lamentable y trágico suceso que marcaría fatalmente la historia del fútbol español, la causa podría acercarse con ello a su final.