Florentino Pérez: "Son tantas las cosas que hoy no son normales en el mundo del fútbol que nos vemos obligados a reaccionar"

El mandatario del Real Madrid denuncia la "ventaja" que hubiera tenido el Barça en Miami por disputar un partido menos en campo rival

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha dejado claro este domingo que "no es verdad" que su club esté "contra todo" sino que "simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético ni legal" y ha asegurado que LaLiga promovía en Miami (Estados Unidos) un partido que "adultera" el campeonato y que es insólito que el FC Barcelona pagase a José María Enríquez Negreira "cualquiera sea el motivo".

"Y son tantas las cosas que hoy no son normales en el mundo del fútbol que nos vemos obligados a reaccionar más de lo que nos gustaría", ha señalado Pérez durante su discurso inicial en la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes.

Florentino Pérez, contra LaLiga, los árbitros y el Barça

El máximo mandatario madridista se ha referido al caso de la Superliga, advirtiendo de que "no es normal que los ejecutivos de la UEFA, ajenos a los clubes, pretendan dirigir el destino" de estos, pero ha centrado sus ataques más duros a LaLiga y al colectivo arbitral.

"No es normal que apoyen que el Barcelona tuviera la ventaja de jugar un partido menos en campo rival, es que esto no le parece normal ni a su propio capitán, Frenkie de Jong. Y tampoco es normal que LaLiga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso por un partido en Miami a ingresos adicionales de la competición liguera", ha resaltado.

Del mismo modo, ha recalcado que "no es normal tampoco el nivel de arbitraje español". "Y no es sólo mi opinión, porque es una vergüenza para el fútbol español que de los 35 árbitros de campo elegidos para el reciente Mundial de Clubes, FIFA no seleccionara a ni uno solo español", ha criticado.

"Y, por supuesto, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Todo el mundo sabe que tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral, entre otras cosas era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada, un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país", ha puntualizado.

Igualmente, considera que "también se adultera la competición en el plano económico". "Porque aquí no sabemos nada, ni cuánto dinero se generaba, ni cuáles eran los gastos originados a LaLiga, ni cómo se distribuía ese dinero. Y todavía tenemos que escuchar al señor Tebas, comparando este despropósito con el espectáculo mundial organizado por la NFL en el Bernabéu, y de nuevo fabricando un relato con el único objetivo de atacar al Real Madrid", ha aseverado.

"El calendario, cada vez más dañino para la salud"

Por otra parte, el mandatario de la entidad capitalina ha denunciado que "el calendario es cada vez más dañino para la salud de los futbolistas", con los internacionales disputando "más de 80" en la última temporada, lo que ha calificado de "auténtica barbaridad", aunque ha defendido que la "responsabilidad" del club es "la de seguir creciendo para aspirar a todo".

Pérez también ha recordado que la temporada pasada el Real Madrid estuvo "compitiendo hasta la recta final en todas las competiciones", en un curso que fue "muy duro, con lesiones muy graves". "Nos impidió contar con jugadores como Carvajal y Militao durante todo el año, y otros como Camavinga, que tuvieron lesiones importantes de larga duración y que nos privaron de su participación durante buena parte de la temporada", ha lamentado.

"Tuvimos dos roturas de cruzados en las dos últimas temporadas, y en las dos últimas temporadas el equipo sufrió cinco roturas de ligamentos cruzados y siete lesiones. Y esto por citar tan solo las lesiones más graves, con un calendario que es cada vez más dañino para la salud de los jugadores. Nuestro equipo jugó 68 partidos en toda la temporada, y si hablamos de nuestros internacionales, que son casi todos, han jugado más de 80 partidos. Es una auténtica barbaridad", ha sentenciado.