"Felicidades Carlos, has hecho un torneo increíble", le ha dicho Djokovic a Alcaraz tras finalizar el partido

Carlos Alcaraz gana el Abierto de Australia y se convierte en el tenista más joven en lograr el 'Career Grand Slam'

MadridEn su quinta gran final que disputaban los tenistas Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, esta vez en el Abierto de Australia, el abrazo entre ambos dio paso a las palabras de halago del serbio al campeón.

También hubo reconocimiento del español a su rival tras jugarse un emocionante partido de tenis. El murciano había derrotado previamente a Zverev en un agónico duelo. Ya con su anterior entrenador viendo el torneo desde casa.

En esta nueva etapa de la joya de El Palmar (Murcia) sin Juan Carlos Ferrero, a sus 22 años ha hecho historia al convertirse en el tenista más joven en lograr el 'Career Grand Slam'.

Es decir, Alcaraz ha conseguido ya ganar los cuatro torneos más importantes del calendario que cada temporada tiene este deporte. Y lo ha hecho tras remontarle a Djokovic.

Aunque el serbio empezó muy poderoso en la pista para llevarse el primer set, el español pudo igualarle en el segundo con idéntico resultado (6-2) y, a partir de ahí, creció con sus golpes.

Tanto que se anotó el tercer set con un 6-3 en el que Djokovic se mostró mucho más errático que en todo el primero, donde falló muy pocas bolas. Alcaraz había reaccionado como lo grande que es.

"Lo que has estado haciendo es histórico y legendario"

Para el cuarto y definitivo set parecía que Novak volvía a sacar su mejor tenis, sin perder su saque hasta el tramo final ya, en el último de los juegos.

Ahí y en el penúltimo Carlitos demostró su enorme talento, con algunos golpeos para la ovación del público. Evitando el 'tie break' en su primera bola de campeonato no perdió la oportunidad.

Djokovic mandó a la red la pelota y ganó el murciano, sobre el que se deshacía en elogios el serbio: "Felicidades Carlos, has hecho un torneo increíble. Tú, tu entrenador, tu equipo..."

"Lo que has estado haciendo creo que la mejor palabra para describirlo es histórico y legendario", calificaba antes de bromear en su discurso, sacándole una mayor sonrisa a Alcaraz.

"Para el resto de tu carrera quiero decir que eres tan joven como lo soy yo, así que seguro que nos veremos muchas más veces en los próximos diez años", le avanzaba Novak.

Alcaraz a Nadal: "Es un honor jugar frente a ti"

A quien seguro que sí no verá más al otro lado de la pista es a Rafa Nadal, ya leyenda de nuestro tenis y retirado del juego. Estaba entre el público viendo la final del Abierto de Australia.

"Es la primera vez que estás aquí en la grada viéndome, porque ya sé que me veías jugar cuando tenía 14 o 15 años... Ha pasado ya tiempo... pero ahora para mí es un honor jugar frente a ti", le decía Carlos Alcaraz.

"Tuvimos fantásticos duelos en la pista, aunque tampoco muchos. Hemos compartido entrenamientos, vestuario... Que veas ahora mis partidos es un privilegio, muchas gracias por estar aquí", agradecía al balear.

Tercer triunfo en una final ante Djokovic

Con su victoria, el joven de El Palmar ha sumado el tercer triunfo contra Djokovic hasta la fecha, teniendo en cuenta solo las finales de grandes torneos. La última había sido en 2024 en Wimbledon.

En la misma cita londinense, pero en 2023, Alcaraz venció igualmente al serbio en un épico encuentro en el que se disputaron cinco sets en total.

Por su parte, Novak derrotó al español en el Masters 1000 de Cincinnati de ese mismo año y también en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

No obstante, el primer enfrentamiento histórico entre ambos tenistas fue en 2022 en el Masters 1000 de Madrid. Aunque no fue en una final, sino en semis.