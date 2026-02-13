Laura Sólvez 13 FEB 2026 - 21:53h.

El boxeo sirve a los pequeños como terapia para controlar la frustración, mejorar la autoestima y la concentración.

El boxeo para los niños es mucho más que hacer ejercicio. Sirve como terapia para controlar la frustración, para mejorar la autoestima y también la concentración. Un ejemplo lo encontramos, por ejemplo, en Mateo y Nicolás, de 11 y 13 años. El boxeo les ayuda a superar todos los obstáculos.

Mateo y Nicolás están cambiando las reglas del juegos. Este pequeño, a sus 11 años, ha encontrado aquí su mejor altavoz. "El boxeo es un deporte que te lleva por el camino de la autoconfianza", explica Jesús Irurozqui, director de Iru Team.

Y Nico, de 13, ha decidido correr por él a pasos de gigante. "Me ha ayudado a ser más fuerte". Su batalla es el síndrome de deleción. "Le afecta a lo que es el aprendizaje cognitivamente y a la lengua oral", cuenta Conchi Santos, madre de Nicolás.

Dos realidades distintas con una misma terapia

La de Mateo, el trastorno del habla. "Él ve que todos los niños de su edad, pues oye, ya interactúan de una manera mucho más rápida al hablar y tal, y él pues no llega", señala Araceli González, la madre de Mateo.

Dos realidades distintas con una misma terapia. "Le das disciplina, respeto, y eso es muy importante para un niño, sobre todo el respeto", añade el padre de Nicolás, José Luis Pérez. "Para estos niños es una vía de escape, hace más el que quiere que el que puede", explica el propietario del club. Él ,al cabo del día tiene muchos momentos de frustración y viene aquí y lo suelta, no siente que no llega. Viene y es Mateo", concluye la madre del pequeño.