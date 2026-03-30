“Descanse en paz, Germán, nunca te olvidaremos”, expresa la Federación Aragonesa de Pádel confirmando la triste noticia

"Era una persona muy querida dentro de las pistas de pádel zaragozanas y se ha ido practicando el deporte que amaba", recuerdan distintos clubes de la región

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HuescaGermán Prados, jugador de pádel del equipo Invictus, ha muerto durante una jornada de la Liga Aragonesa dejando en el luto y la conmoción a todos los participantes y seguidores del torneo. “Hoy el pádel se queda en silencio y la vida nos golpea con una noticia que duele profundamente”, ha escrito la Federación Aragonesa de Pádel a través de las redes sociales, informando del suceso y trasladando el pésame a la familia.

“Germán Prados nos ha dejado haciendo lo que amaba, compartiendo pista, esfuerzo y pasión. No hay palabras suficientes para aliviar el vacío que deja, pero sí para recordar quién fue: un compañero, un luchador, alguien que formaba parte de algo más grande que un equipo… una familia”, señala la Federación en su comunicado.

El mundo del pádel se despide de Germán Prados

“A su familia, todo nuestro cariño, fuerza y apoyo en este momento tan duro. Que encuentren consuelo en el recuerdo de su sonrisa, de su forma de ser y de todo el amor que sembró a su alrededor”, expresa la entidad deportiva aragonesa, que traslada también fuerza al conjunto en el que militaba Germán.

“A su equipo INVICTUS, hoy más que nunca ese nombre cobra sentido. Porque Germán seguirá invicto en vuestra memoria, en cada partido, en cada punto y en cada abrazo dentro y fuera de la pista”, señala la Federación, que cierra su mensaje con un “descanse en paz, Germán, nunca te olvidaremos”.

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Del mismo modo, también otros equipos aragoneses se han pronunciado tras su muerte expresando igualmente su conmoción por la noticia y el pesar por su marcha. “Estamos devastados. Sentimos un dolor inmenso, ya que además de un tipo excelente era habitual en nuestras pistas. Le enviamos nuestras condolencias a su mujer, con el máximo respeto y cariño, con el corazón roto", ha señalado el club ‘Pádel Plaza’.

“También a toda la familia INVICTUS @invictuspadel ya que pierden a un miembro muy querido dentro de su club. Nos unimos también a vuestro duelo. Germán, descansa en paz. Espéranos arriba, que volveremos a jugar al pádel en el cielo”, añaden en su emotivo mensaje.

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En la misma línea, también desde el club Pádel Zaragoza se han hecho eco de lo ocurrido, confirmando el triste suceso: “Hoy el pádel aragonés está de luto por el fallecimiento de Germán Prados. Durante el transcurso de la jornada de la Liga Aragonesa de Pádel de ayer, en la que su equipo Invictus jugaba en Huesca se produjo la terrible noticia”.

Germán era una persona muy querida dentro de las pistas de pádel zaragozanas y se ha ido practicando el deporte que amaba. Desde Pádel Zaragoza enviamos nuestro pésame y todo nuestro cariño a su familia, amigos y equipo en este momento tan duro”, ha señalado el club.