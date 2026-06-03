Javier Villanueva 03 JUN 2026 - 22:48h.

Las tiendas de souvenirs se preparan para la visita del papa con infinidad de artículos de recuerdo

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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La Plaza de Cibeles y los alrededores están preparados para acoger el próximo domingo 7 de junio hasta cerca de un millón de personas para la misa del Corpus Christi que será presidida por el papa León XIV, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio. Informa en el vídeo Ángeles Jiménez.

Una visita que también se prepara con todo tipo de objetos de recuerdo para la ocasión. Esculturas del pontífice, un rosario con esfinges, medallas, la cruz, llaveros, cuadros o estampas. Cualquier soporte vale para conmemorar la visita del papa. "Como una edición limitada de algo que nada más vas a ver en esta temporada", cuenta una dependienta.

Las previsiones de afluencia son máximas y las ventas poco a poco crecen. Hay lugares oficiales donde todo el merchandising que se oferta tiene el sello de la Conferencia Episcopal. También para comprar la locura en Internet, con los fabricantes asiáticos a la cabeza, aprovechando la triple visita del papa a España.

Kilómetros de banderas para celebrar la visita

La figura del papa vende y en fábricas como ésta hace semanas que no paran las máquinas. "Nos han pedido muchísimas iglesias, también muchas hermandades y nos ha venido un golpe de trabajo bastante importante", cuenta Rafael Alcaide, diseñador gráfico. Kilómetros de banderas o lo que sea para dar color a una visita histórica.