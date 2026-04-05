Redacción Andalucía Agencia EFE 05 ABR 2026 - 16:23h.

Los hechos ocurrieron el 3 de abril pasadas las 19 horas en un campo de la calle Costa de la Luz en Almería

"Ya no podemos ni dejar que nuestros hijos disfruten jugando por miedo a que lleguen animales y te quiten los quiten", ha denunciado el padre del agredido

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AlmeríaUn niño de 12 años apuñaló presuntamente a otro de 13 en un partido de fútbol sala que estaban jugando el 3 de abril en Almería capital, según ha denunciado el propio padre de la víctima.

Fuentes del 112 de Andalucía han indicado a EFE que el suceso se produjo pasadas las 19 horas en unas pistas deportivas públicas ubicadas en la calle Costa de la Luz, en el barrio de Villablanca.

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El centro coordinador fue alertado de que un menor había sufrido una agresión, detallando que la herida era de carácter superficial y se localizaba en la rodilla.

La víctima recibió asistencia inicial por parte de los servicios sanitarios desplazados al lugar y, posteriormente, fue su padre quien lo trasladó por sus propios medios a un centro médico.

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"No podemos ni dejar que disfruten jugando por miedo a que lleguen animales"

Precisamente el progenitor ha corroborado a través de sus redes sociales que la lesión de su hijo se produjo en una pierna. Ha mostrado públicamente su indignación tras los hechos.

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"Yo voy a hacer lo posible para que esto no quede en el olvido y que otro padre o madre pase por lo mismo que estamos pasando nosotros", ha asegurado en relación a lo ocurrido.

Ha lamentado la inseguridad que percibe con estas palabras: "Esto se nos va de las manos y ya no podemos ni dejar que nuestros hijos disfruten jugando con sus amigos como toda la vida hemos hecho nosotros, por miedo a que lleguen animales, porque no se los puede llamar de otra forma, y te quiten los quiten".

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Los testigos, claves para "localizar al agresor"

Finalmente, la familia de la víctima ha mostrado su agradecimiento público a los efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Almería que se personaron en las pistas deportivas, destacando que realizaron "un trabajo extraordinario".

Asimismo, el padre ha subrayado el papel fundamental de las personas presentes en el momento de los hechos, asegurando que los testimonios de los testigos que vieron la agresión fueron de "gran ayuda para localizar al agresor".