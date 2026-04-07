El 29 de diciembre de 2013, el piloto de Fórmula 1 sufrió un traumatismo craneoencefálico. Desde entonces, apenas se conocen detalles sobre su estado

Michael Schumacher ha sido abuelo en medio del hermetismo sobre su verdadero estado de salud

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Más de 12 años después del trágico accidente de esquí que cambió para siempre la vida de la leyenda de la Fórmula 1, Michael Schumacher, su hija Gina ha decidido romper su silencio y hablar por primera vez sobre cómo vivió aquel dramático momento y cómo logró seguir adelante.

Sus palabras forman parte del adelanto de su documental, 'Horsepower: The World of Gina Schumacher', una producción que se estrenará el próximo 17 de abril y que muestra tanto su carrera en la hípica como el impacto del accidente en la familia.

Las emotivas palabras de Gina Schumacher y su vida actual

La joven de 29 años explica por primera vez cómo afrontó el accidente de su padre y cómo encontró refugio en su gran pasión: los caballos. Y es que, a diferencia de su hermano, Mick Schumacher, que siguió los pasos de su padre en el automovilismo, Gina eligió la hípica como su camino profesional desde muy joven.

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"Después del accidente de mi padre, me volqué completamente en la equitación porque necesitaba hacer algo. Los caballos siempre han sido importantes para mí, pero desde entonces… no podría vivir sin ellos. Me ayudaron a superar todo", recalca.

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Asimismo, agradece a sus padres que haya podido dedicarse a lo que realmente le apasiona: "Estoy agradecida de poder hacer esto. Porque no es algo que se deba dar por sentado. Mis padres lo hicieron posible. Por eso siempre ha sido importante para mí trabajar duro en este ámbito, para poder hacerlo lo mejor posible".

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La producción muestra además la vida familiar en sus ranchos de Estados Unidos y Suiza, así como el papel fundamental de su madre, Corinna Schumacher, en la vida familiar tras la tragedia.

En el plano personal, Gina se casó en 2023 con Iain Bethke en una ceremonia privada y en abril de 2025 se convirtió en madre, ampliando así la familia Schumacher.

El accidente que cambió la vida de la familia Schumacher y su situación actual

El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió un gravísimo accidente mientras esquiaba en Méribel, en los Alpes franceses. Durante un descenso, el siete veces campeón del mundo cayó y se golpeó en la cabeza contra una roca, sufriendo un traumatismo craneoencefálico severo pese a llevar casco.

El expiloto fue trasladado de urgencia al hospital de Grenoble, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y permaneció en coma inducido durante meses debido a la gravedad de sus lesiones cerebrales.

Tras una larga hospitalización y rehabilitación en Suiza, Schumacher regresó a su domicilio en 2014. Desde entonces, continúa recibiendo tratamiento privado y cuenta con un equipo médico de hasta 15 profesionales.

En más de una década, no ha vuelto a aparecer públicamente y su familia ha mantenido un estricto silencio sobre su estado real.

Se sabe que desde 2017 vive apartado de la vida pública en Mallorca en una residencia conocida como Villa Yasmin, pero su situación médica sigue siendo uno de los secretos mejor guardados, y es que su entorno más cercano ha insistido en proteger su intimidad a toda costa.