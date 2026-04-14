Carlos Plá Valencia, 14 ABR 2026 - 11:19h.

La jugadora de origen senegalés nacida hace 19 años en Santa Pola, ha sido elegida esta madrugada en el número tres del Draft de la WNBA por las Seattle Storm

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Awa Fam Thiam, la alicantina nacida en Santa Pola, acaba de hacer historia al ser elegida la número 3 del Draft de la WNBA de 2026 por las Seattle Storm. Con tan solo 19 años se ha convertido esta madrugada en la española seleccionada en el puesto más alto de la historia de la liga estadounidense, superando el récord que tenía Raquel Carrera con su número 15 en 2021 en la elección de Atlanta Dream.

Awa Fam, al igual que otros deportistas como Lamine Yamal o los hermanos Williams, es un claro ejemplo de la nueva sociedad española. Hija de emigrantes senegaleses llegados a España hace más de tres décadas, se inclinó por el baloncesto desde muy pequeña siguiendo la estela marcada por sus dos hermanos mayores.

Precisamente, su padre Madoumbe Fam y sus hermanos Karim y Tala vivieron en directo su histórica elección.

Rompiendo récords

Awa comenzó su andadura en el mundo del baloncesto en el Club Deportivo Polanens de Santa Pola donde rápidamente destacó por su poderío físico y calidad. Rápidamente llamó la atención de los equipos grandes y el Valencia Basket apostó por ella.

Siendo solo una adolescente tuvo que dejar a su familia y hacer las maletas rumbo a Valencia donde vivió en un piso tutelado por su nuevo club junto a otras compañeras, con las que compartió instituto. Así fue quemando rápidamente etapas hasta que se convirtió en la jugadora más joven en debutar en el primer equipo valenciano con 15 años.

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Para continuar con su imparable crecimiento, Awa fue cedida al Lointek Gernika Bizkaia donde se consolidó como una de las mejores jugadoras de la liga. De vuelta en Valencia Basket, su crecimiento como jugadora la ha llevado a llegar en tiempo récord a la WNBA.

Awa Fam es sin duda una de las grandes esperanzas del baloncesto español femenino. En las categorías inferiores de la selección nacional ha sido pieza clave en todas las categorías inferiores. Con la Sub 17 se colgó la medalla de plata del mundial y en el Europeo Sub 20 fue elegida la mejor jugadora del campeonato.

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Hace dos años ya fue invitada por la selección absoluta para preparar los Juegos Olímpicos de París y actualmente ya está consolidada como una fija de un equipo que esta destinada a liderar en la próxima década.