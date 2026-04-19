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Ya tenemos nuevo campeón de la Copa del Rey. La Real Sociedad se impuso este sábado ante el Atlético de Madrid y logró la victoria en la tanda de penaltis tras un partido de infarto. Sevilla se blindó con un amplio dispositivo de seguridad para evitar posibles altercados entre las aficiones. El hermanamiento entre los seguidores de ambos equipos en pleno corazón de la capital andaluza es generalizado, dando muestras de un comportamiento muy ejemplar en pleno ambiente festivo.

Este fin de semana de celebración futbolera nos ha dejado varios tipos de imágenes. Por un lado, la celebración y el beso de unos recién casados en pleno centro sevillano. Los novios acaban de darse el 'sí, quiero' y son vitoreados por los aficionados de ambos clubs deportivos mientras salen en coche del interior de la iglesia en la que se acaban de casar.

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Sin duda, será un día que nunca olvidarán, pero tampoco lo harán por este momentazo que han vivido ante los aficionados de la Real Sociedad. Otro momento curioso tuvo lugar alrededor de La Giralda y la plaza de la Encarnación, donde los seguidores de la Real Sociedad animaron las calles al ritmo de una típica tamborrada vasca.

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La cara B de las celebración de la Copa del Rey en Sevilla

Por lo general, el comportamiento de las aficiones tanto antes como después de esta final, aunque siempre hay excepciones. Una de ellas ha sido el altercado que ha tenido lugar en la capital hispalense y que ha precisado la intervención policial (había un despliegue de 1.600 agentes para velar por la seguridad de los aficionados con hasta caballos, artificieros e incluso un tanque) cuando varios individuos violentos hacían de las suyas mientras campaban a sus anchas.

Estos agentes policiales quería evitar el enfrentamiento y las peleas entre algunos aficionados. Además, varias zonas de la ciudad muestran una gran acumulación de residuos en sus calles y hubo varias bengalas, un material altamente peligrosos, más aún cuando se producen estas aglomeraciones. Para rematar, pudieron escucharse cánticos con letras bastante cuestionables y bochornosas por parte de los aficionados de ambos clubes de fútbol.