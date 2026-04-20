Primeras palabras de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer: "Demasiadas emociones en tan poco tiempo"

Celia Molina 20 ABR 2026 - 10:34h.

El pasado 16 de abril, la Federación Vizcaína de Fútbol anunció la prematura muerte de Elsa Landabaso, a los 52 años

La familia que Elsa Landabaso deja tras su muerte: el papel de su marido Julen Guerrero y sus hijos Julen Jon y Karla

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El pasado 16 de abril, la Federación Vizcaína de Fútbol comunicó la prematura muerte de Elsa Landabaso, la mujer del exjugador de fútbol, Julen Guerrero, a los 52 años. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero, miembro de nuestra federación y leyenda del Athletic Club. Queremos expresar nuestro cariño y nuestras condolencias a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros y difíciles", dijo la entidad en sus redes sociales.

El Athletic, donde el exfutbolista jugó 14 largas temporadas hasta su retirada en el año 2006, también mostró públicamente su afectación por tan triste noticia: "El @AthleticClub y toda la familia del Athletic están contigo en estos momentos difíciles, Julen Guerrero", dijeron también en su cuenta oficial, sumándose así a los numerosos mensajes de pésame que el jugador recibió a través de las redes.

Un emotivo minuto de silencio por Elsa

Hasta el momento, él mismo no se había pronunciado sobre la muerte de su mujer, pero, el pasado domingo, a raíz de un homenaje que hizo el Getafe B, equipo en el que juega su hijo Julen Jon Guerrero, de 22 años, el futbolista compartió el vídeo del minuto de silencio que se celebró en el campo, añadiendo un "muchas gracias" por tan emotivo momento.

La grabación iba a acompañada del siguiente texto: "Emotivo minuto de silencio por el fallecimiento de Elsa Landabaso, madre de nuestro jugador, Julen Jon", así como de otras fotografías en los que los compañeros del joven Julen le dedicaban sus tantos, tras la muerte de su madre.

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"Muchas gracias, familia"

Durante su consolidado matrimonio, Julen y Elsa tuvieron a su hija, Karla, y a Julen Jon, que siguió los pasos de su padre en el mundo del fútbol. Se casaron hace 26 años en la más absoluta discreción, pues ni sus compañeros del Athletic supieron que Guerrero había pasado por el altar. Por el momento, no se han revelado las causas de la muerte de Elsa, si bien, algunas publicaciones, aseguran que padeció una larga enfermedad.

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Además de compartir el minuto de silencio que el Getafe B le dedicó a toda su familia, Julen también ha respondido a otros homenajes, como el que le dedicó el Club Deportivo Estepona tras conseguir su última victoria. "No tengo palabras, demasiadas emociones en tan poco tiempo. Muchísimas gracias equipo, sois muy grandes. Hoy la victoria era más necesaria que nunca, familia", ha escrito el exjugador en otro de sus stories, siendo éstas sus primeras declaraciones públicas tras tan dura pérdida.

Actualmente, Guerrero trabaja como mánager general del Club Deportivo Estepona. Asumió este cargo en diciembre de 2025 con el objetivo de profesionalizar la estructura del club malagueño, que compite en la Segunda Federación.